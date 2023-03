Se răstoarnă topurile recensământului? Moisei, primii. Nu pentru mult timp?

La recentul recensământ, ale cărui rezultate sunt, înțelegem, preliminare, comuna Moisei a urcat pe primul loc în topul localităților, cu 9377 de locuitori, în creștere cu 53 de locuitori. Poienile de sub Munte, ce odinioară bătea peste 10.000, indiferent unde și cum plecau la muncă, a scăzut cu 782 de locuitori!

„Nu putem nega evidențe, am pierdut sute de persoane la recensământ, sunt oameni care au plecat și nu mai revin. Dar au fost și greșeli… sunt oameni care s-au recenzat online, n-au fost atenți și s-au trecut la Poienile Izei sau aiurea. Am și primit semn că se vor face evaluări și corecții, suntem acum la 9291 de locuitori”, ne spune primarul comunei Poienile de sub Munte, Alexa Chifa. Cum ar veni, n-ar fi mare lucru ca Poienile de sub Munte să revină în fruntea topului celor mai mulți locuitori per comună. O altă greșeală se pare că s-a făcut la blocurile din localitate. Oricum, topul național al comunelor masive e condus de Florești-Cluj cu 52.753, grație industrializării și Chiajna-Ilfov cu peste 43.000, după care, în zona 10-12.000 se află alte comune din Constanța, Ilfov, Iași. Așteptăm însă și semnale ale administrației județene în ce privește coada topului, a comunelor care au scăzut nu sub 1500 conform legii, ci chiar sub 1000. Desigur, va fi cu cântec. Reamintim cazul Poienilor Izei, acum sub 1000, care s-a despărțit cu revolte și luări de ostateci din cadrul oficialităților județene, când cu despărțirea de Botiza…la care acum, oarecum firesc, ar trebui să revină!! Edilul Botizei, Florea Poienar, ne spune că, în teorie, nu ar avea nicio problemă cu reunificarea, ba un eventual referendum comun necesar ar da sorți de izbândă revenirii la comuna Botiza de odinioară. În foto aveți o comparație simplă între cele două „Poieni” confundate, cea de 10.000 și cea de 1000 de locuitori.