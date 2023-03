Graiul 10.000 • Gânduri la ceas aniversar….

De 10.000 de ori, în 10.000 de dimineți!

Graiul Maramureșului a trecut de 10.000 de ori, în 10.000 de dimineți, prin mâinile sutelor de mii de cititori, de-a lungul anilor.

Graiul Maramureșului, primul ziar independent de pe piața maramureșeană și cel dintâi, este oglinda comunității noastre.

Graiul Maramureșului, la începutul anilor 90, singurul cotidian de pe piața noastră, spărgea tiparele jurnalismului de dinainte…

Să nu-i uităm pe înaintașii noștri, greii redacției, jurnaliști, deo­potrivă scriitori și poeți, care au dus ziarul ani de zile pe culmile succesului: V.R. Ghenceanu (căruia îi port respect pentru că m-a îndrumat spre Viața Medicală, predându-mi ștafeta la Departamentul Sănătate), Vasile Gaftone, Augustin Cozmuța, Ștefan Bellu, Gheorghe Peter și mulți alții, trecuți în alte zări, care au contribuit la menținerea acestei redacții la cote maxime de profesionalism.

Graiul Maramureșului, un “Copil” frumos al Maramureșului, care s-a dezvoltat, cu toate greută­țile inerente, lovit fiind din toate direcțiile în anumite timpuri, uneori chiar încercând a i se fura identitatea. Lăudat, dar și criticat, “Copilul” a crescut frumos, imparțial, s-a maturizat, căci, nu-i așa, maturizarea implică exigență, rămânând echilibrat și serios. La ora actuală, după cum este și firesc, a rămas singurul pe piața din Maramureș.

Încercăm să menținem ziarul și chiar să-i lărgim audiența în rândul cititorilor. Le mulțumim abonaților Graiului, le mulțumim și cârcotașilor, precum și tuturor cititorilor, asigurându-i de tot respectul nostru, al întregii echipe redacționale!

La Mulți Ani, GRAIUL MARAMUREȘULUI!

Iulia B. MUREȘAN

Am reuşit!

Astăzi, aniversăm 10.000 de numere ale ziarului. Se spune că numărul 10 este PERFECT. Zero este partea neutră, iar unitatea are sensul unei “linii divine”. În numerologie, zece este adesea menționat ca un simbol al schimbării constante și al energiei care curge.

În subsidiar, sărbătorim lăuntric 10.000 de zile. De MUNCĂ, documentare, prelucrare, analiză, implicare. 10.000 de zile dedicate PRESEI scrise, jurnalismului clasic, temeinic, verosimil.

În aceste 10.000 de zile, s-a trudit enorm. Pentru LIBERTATEA de exprimare și INDEPENDENȚA editorială, pentru fuziuni ideologice care să răspundă unui singur target mediatic: informarea corectă a cititorilor.

10.000 de numere în care echipa fiecărui timp s-a angrenat în cotidian pentru a transpune pe uzuala hârtie știri bine documentate, înlănțuite rapid cu respectul cititorilor.

Știința numerelor mai spune că cifra 10 semnifică omul inițiat, omul care a învățat deja multe lucruri. La 10.000 de ediții, putem afirma faptul că “Graiul Maramureșului” a atins o maturitate și o STATORNICIE greu de egalat în țară, în timpuri în care presa românească se află într-o derivă agonizantă, comercializată.

10 e un număr norocos, iar energia lui este productivă și are putere de atracție. În China, spre exemplu, 10 este simbolul crucii, care reprezintă sacrificiu și se ridică deasupra dificultăților vieții.

În 10.000 de dimineți, la chioșcuri, am demonstrat că AM REUȘIT.

Mulțumim abonaților pentru stima ce, lunar, ne-o poartă, recunoștință cititorilor pentru interesul zilnic, îngăduință criticilor pentru greșelile indezirabile!

Maria STOICA

La ceas aniversar

Cotidianul independent Graiul Maramureșului a ajuns astăzi la… 10.000 de numere! Un număr frumos, rotund, cu semnificații multiple, dar greu de atins, mai ales în presa scrisă a zilelor noastre… 10.000 de numere apărute în tot atâtea zile la chioșcurile din județ.

A fost muncă multă, grea, dar frumoasă, cu bune și mai puțin bune, însă până la urmă ziarul a avut de câștigat, ajungând la acest prag.

Mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând spre cititori, fără de care nu am fi ajuns aici și pentru care am tot respectul. Apoi spre întregul colectiv care a pus umărul la acest proiect îndrăzneț, la momentul apariției lui, dar și de-a lungul timpului.

Au fost ani frumoși, cu experiențe interesante, pe care nu oricine are ocazia să le trăiască. Au fost 10.000 de zile, cu trudă, documentări în teren, pentru ca în fiecare dimineață, pe rafturile chioșcurilor să apară o informație cât mai „proaspătă”, completă, diversificată și reală. Totul pentru cei care ne citeau și ne citesc.

O parte din ceea ce sunt astăzi se datorează și ziarului la care mi-am adus contribuția în ultimii ani, cum am știut mai bine, și pentru asta spun un MARE mulțumesc!

Un „mulțumesc” adresat colegilor, cititorilor fideli și nu în ultimul rând ziarului Graiul Maramureșului! La mulți ani, Graiul Maramureșului! Și să ne auzim la fel de optimiști și la 20.000!

Ciprian VANCEA

Când „Graiul” contează cu adevărat…

„Graiul Maramureșului” este una dintre cele mai longevive publicații media din România, care a luat naștere imediat după Revoluția din 1989 și printre puținele surse de informare print care, încă, mai rezistă pe piață. Multe publicații, unele de renume, în special cele de la nivel central, au dispărut în ultimii ani din varii motive, preponderent din rațiuni financiare. „Graiul” însă a mers mai departe și oferă cititorilor, zi de zi, informații de actualitate, din toate domeniile, prezentate într-o lumină cât mai clară și corectă.

A făcut-o bine sau rău, a rămas de fiecare dată la latitudinea cititorului. În fiecare zi în care redactorii „Graiului” au încercat și încearcă să-i atragă cu știri utile și materiale cât mai captivante.

Din această călătorie frumoasă, cu urcușuri și coborâșuri, face parte și subsemnatul. Contemporan la multe evenimente din viața cotidiană a județului, dar conectat sută la sută la activitatea sportivă pe care o reliefez cu mare pasiune în paginile „Graiului”. Punctul în care am ajuns, de aproximativ 25 de ani slujind cotidianul nr. 1 al Maramureșului, i se datorează “Graiului”, dar în mod expres celor doi mentori dragi mie, Ion P. Pop și Mihai Mureșan, persoane care, din păcate, nu se mai află printre noi, protagoniști care m-au ghidat în jurnalistica sportivă. Recunosc, aptitudini am deprins și de la alți jurnaliști de renume din familia „Graiului”, însă nu vreau să enumăr pe nimeni pentru a nu omite pe cineva. Chiar nu am nici cel mai mic regret că am ales această meserie, „Graiul Maramureșului” oferindu-mi cele mai plăcute momente și deschizându-mi noi orizonturi.

Am fost părtaș și la nr. 5.000 și când „Graiul” a sărbătorit 25 de ani de activitate. Acum a venit momentul să consemnăm apariția cu nr. 10.000, cifră pe care nu orice cotidian din România își permite să o atingă din cauza vremurilor tulburi cu care ne confruntăm. „Graiul” a atins această bornă fiindcă există profesionalism și încrederea cititorului, aspecte de care dorim să nu ne dezicem nici pe viitor când publicația preferată a maramureșenilor sperăm să completeze în fila de istorie alte cifre rotunde.

La mulți ani, „Graiul Maramureșului” 10.000!

Cosmin FILIP

Etalon de continuitate: La mai mult, la mai mare!