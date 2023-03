🤪 Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Bugetul l─âb─âr╚Ťat al Maramure╚Öului. ╚śi al B─âii Mari

Anul acesta va curge clar cu lapte ╚Öi cu miere. ├Än Maramure╚Ö ╚Öi-n Baia Mare deopotriv─â. Nici m─âcar nu ├«ndr─âznim s─â fim ironici sau mali╚Ťio╚Öi…mai ╚Ötii, daÔÇÖ de se ├«nt├ómpl─â? At├ót Baia Mare, c├ót ╚Öi jude╚Ťul se laud─â cu bugete majore, mai ales pentru investi╚Ťii. Conform proiectului, bugetul Consiliului Jude╚Ťean e cu aproape 40% mai mare dec├ót cel de anul trecut, iar ├«n ce prive┼čte investi╚Ťiile, e cu 62% mai mare. Acum, ne r─âm├óne s─â vis─âm: Supratravers─âri. Centuri. Parcuri industriale. Aquaparcuri, de ce nu? ╚śi revenim… aproape c-am t─âcea m├ólc, numai s─â se ├«nt├ómple. Deocamdat─â, centura va sta, s-au g─âsit urme de str─âbuni maramure╚Öeni, nu se cade s─â treci cu drumul peste ei. De╚Öi mai st─â o cercetare de gen pe Dealul Bu╚Öagului degeaba ╚Öi opre╚Öte investi╚Ťii. V─â ╚Ťinem pumnii, vrem ╚Öantiere!

Noroc cu Recorder, așa e!

Din motive de pudism, de ├«ncercare de a intra ├«n Rai cu dreptul, presa autohton─â s-a f─âcut c─â nu vede pedofili, orient─âri pidosnice (a╚Öa le zic ei, nu?ÔÇŁ ├«n s├ónul Bisericii. Nu se cade, nu se face, sunt b─âie╚Ťi buni. Am f─âcut ureche ╚Öut─â ╚Öi la pre╚Ťul de cump─ârare a unei parohii, la alte semne de abuz, pentru care ne cerem scuze. Sincer. A╚Öa se face c─â ne anun╚Ť─â Recorder de un profesor care pl─âcea prea mult propriile eleve, iar situa╚Ťia nu e nou─â. Nou─â e doar reac╚Ťia Episcopiei, care dup─â scandal, l-a pus pe liber pe domÔÇÖ profesor. OK, batem palma c─â ├«l reg─âsim peste un an ├«n alt─â parte? Peste toate ├«ns─â, reac╚Ťia online a fost ╚Öocant─â, impresionant─â. ÔÇ×Arhidiaconul Daniel Farca╚Ö, profesorul de la Seminarul Ortodox din Baia Mare care apare ├«n ultima investiga╚Ťie Recorder, a fost ├«nl─âturat din institu╚Ťia de ├«nv─â╚Ť─â┬şm├ónt. Decizia a fost anun╚Ťat─â de Episcopia Maramure╚Öului ╚Öi S─âtmarului, la numai trei ore dup─â apari╚Ťia materialului Recorder. Asta de╚Öi dovezile prezentate ├«n investiga╚Ťia noastr─â erau ├«n posesia Episcopiei ╚Öi a conducerii Seminarului de mai bine de un anÔÇŁ, scrie Recorder pe Facebook.

Dar oamenii? ÔÇŁNu ├«n╚Ťeleg, dup─â toate aceste dovezi clare, de ce BOR nu-l elimin─â din sistem ╚Öi prefer─â s─â ├«l p─âstreze/protejeze cu riscul s─â pun─â ├«ntr-o postur─â ur├ót─â al╚Ťi profesori/preo╚Ťi!/ Am trimis colegei mele, Pre╚Öedinta Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale pentru Protec╚Ťia Drepturilor Copilului, o sesizare ├«n scris prin care am cerut s─â fie sesizat imediat Parchetul de pe L├óng─â Judec─âtoria Baia Mare./ A ├«nv─â╚Ťat BOR ceva din filmul ─âsta, de╚Öi cred c─â lucrurile astea se ├«nt├ómplau cu mult ├«naintea filmului. /╚śi BOR mai are tupeu s─â se bage ╚Öi ├«n legile educa╚Ťiei, jalnic. ├Äi educ─â bine pe ─â╚Ötia cu ÔÇťharÔÇŁ./Parchetul ce face? Inspectoratul ╚ścolar doarme?/ Mai r─âm├óne doar ca ministrul ├«nv─â╚Ť─â┬şm├óntului s─â respecte o decizie definitiv─â din 2018 prin care e obli┬şgat s─â ofere alternative ╚Öcolare elevilor care nu doresc s─â participe la ora de religie. Sau s─â ├«nceteze cu propaganda anti lgbt. Sau s─â pl─âteasc─â taxe de pe urma afacerilor. ╚śi alte sau.ÔÇŁ Etc, etc, etc.

Revine tunelul peste Gutâi!!!

╚śtim, e a noastr─â ÔÇťrealizareaÔÇŁ tunelului PESTE Gut├ói, dar nici oficialii ╚Öi politicienii nu se las─âÔÇŽ au reactivat str─âbuna minciun─â electoral─â, acum ├«n ÔÇťPlanuri de viitorÔÇŁ, cum scrie un site prietenÔÇŽ ca ╚Öi cum ar exista ╚Öi de trecut. StaiÔÇŽtunelul de fa╚Ť─â e chiar a╚Öa ceva, un plan reciclat la nesf├ór╚Öit, p├ón─â devine tunel suprateran. Cic─â ÔÇťse ├«ntocme╚Öte pentru teritoriul administrativ al jude╚Ťului. Include un drum rapid Baia Mare – Sighet (cu tunel rutier pe sub Mun╚Ťii Gut├ói), o cale ferat─â Baia Mare – Sighet (cu tunel pe sub Gut├ói), drum expres Baia Mare ÔÇô T├órgu L─âpu╚Ö ÔÇô N─âs─âud – Bistri╚Ťa, sau drum expres Baia Mare – Satu Mare – Vaja. ├Än afar─â de calea ferat─â Baia Mare – Sighet, care are ca termen de realizare dup─â 2025, toate celelalte proiecte au ca termen final anul 2025ÔÇŁ.

Bun! Mai rămâne să aflăm care parlamentar și-l asumă, care partid ni-l face!!!

Fie ca lumina!

Mesajele de 8 martie ale politicienilor no╚Ötri au frizat ridicolul. Habar n-au c├ót de haio╚Öi sunt ei sau consilierele ce le scriu. C├ót ridicol po╚Ťi ob╚Ťine d├óndu-te ├«ndr─âgostit, o zi pe an, de toate femeile din lume! Poze, flori, zulufi, chefuri, ÔÇ×noi, Filiala….am dat sute de floriÔÇŁ, bla bla. Nomina odiosa, O.K., dar totu╚Öi, hai s─â le iubim pur ╚Öi simplu, f─âr─â parad─â. Sau m─âcar face╚Ťi-o ├«n Centrul Vechi, pe scen─â, dac─â tot…

Cavaler, la atac!

Prefectul Maramure╚Öului a primit titulatura de cavaler. ├Änc─â rocker cavaler ╚Öi prefect nu credem c─â mai are Rom├ónia, dar nu-i t├órziu niciodat─â. De╚Öi din pozi╚Ťia sa de cavaler putea, de exemplu, de Ziua Dezrobirii Romilor, s─â zic─â ceva concret, de exemplu s─â solicite Bisericii s─â-╚Öi cear─â scuze pentru c─â a fost ÔÇ×├«nrobitorul principalÔÇŁ…

Aceast─â pagin─â este un pamflet ╚Öi trebuie tratat─â ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiaz─â, conform art. 255 Cod civil, de o protec╚Ťie suplimentar─â, m─âsurile provizorii preconizate neput├ónd opera ├«mpotriva jurnali╚Ötilor dec├ót ├«n situa╚Ťii excep╚Ťionale: prejudicii grave, atingerea dreptului la via╚Ť─â privat─â, evident nejustificat─â.