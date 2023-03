Limba Română în Basarabia

Despre acest subiect, adică despre starea Limbii Române în Basarabia, am scris zeci de articole. În ultimele trei decenii am avut șansa să trec de multe ori Prutul, să ascult vorbirea din Chișinău și din câteva așezări basarabene, să trăiesc aproape trecerea la grafia latină. Cu grafia latină a fost o adevărată aventură. O știu de la unul care a fost implicat. Ling­vistul Vlad Pohilă îmi povestea pe o dungă de vreme despre curaj și determinare. Cică prin 1988, s-a pus problema să apară la Chișinău un ziar cu litere latine. Oficialitățile au considerat că nu este nevoie de asemenea publicație. Intelectualii, scriitorii în primul rând, la ei era focarul românismului, susțineau însă contrariul. Cum era la modă glasnostul lui Gorbaciov, s-a hotărât ca ziarul să se numească Glasul.

Ideea a fost lansată de scriitorul Ion Druță și a fost preluată de Leonida Lari, care a format o echipă în care a intrat și Vlad Pohilă, ca redactor.

S-a pregătit primul număr la Chișinău, dar toate tipografiile au refuzat tipărirea. Atunci s-a luat legătura cu Riga, în Letonia, unde exista o Societate de cultură românească, condusă de scriitorul Leons Briedis, poet, traducător, care era căsătorit cu o româncă, iar ei au fost de acord să sprijine ideea. Pe Leons l-am invitat și eu în Maramureș. Nu a fost așa de simplu cum își închipuiau basarabenii. Au fost tipărite din primul număr 100 000 de exemplare, duse la Chișinău cu un camion. La Cernăuți, însă, îi aștepta un pluton de milițieni. Dar camionul a luat-o pe alt drum. Când au ajuns la Chișinău, a fost ceva greu de imaginat.

Glasul era cerut de foarte multă lume. Deși costa 25 de copeici, s-a vândut și cu cinci ruble, la negru. Numărul doi a apărut la Vilnius, în Lituania. Numărul trei a fost tipărit la Orhei. Apoi a fost găzduit de Chișinău. Astăzi, din păcate, a rămas doar un simbol. Unul puternic, de referință pentru revenirea la grafia latină în Basarabia. A urmat un joc politic stupid și perfid. Glotonimul limba moldovenească a continuat să persiste în concepția multor basarabeni. S-a făcut o legătură ilogică între statalitate, etnie și limbă. În Constituția Republicii Moldova scria până mai zilele trecute că limba de stat este limba moldovenească. În Parlament se vorbea românește, însă în documente, în buletinul de identitate, în pașaport nu se scria că ești român.

A fost un paradox, o aberație, până zilele trecute. Când Parlamentul Republicii Moldova a votat proiectul de Lege privind înlocuirea sintagmei limba moldovenească cu limba română, în toate legile Țării, inclusiv în Constituție. Documentul a fost susținut de 57 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și de deputatul Gaik Vartanean. Adică o majoritate de 58 de voturi. Votul a fost aplaudat de cei care l-au îmbrățișat și huiduit de socialiști și comuniști. Această lege mai prevede ca Sărbătoarea Națională “Limba noastră”, așa cum este acum, se va numi LIMBA ROMÂNĂ. Vor fi înlocuite sintagmele vechi cu cele adoptate recent de Parlament.

Am văzut și noi cum deputații Opoziției au blocat tribuna legislativului, dar firescul, normalul, adevărul au învins. După atâta amar de vreme s-a făcut dreptate. Cunoscând bine lumea literară de la Chișinău, știu câtă îndârjire au pus scriitorii pentru a se împlini această năzuință. Îmi aduc aminte de marele Grigore Vieru, care a impus spiritul eminescian în Basarabia, cu versurile lui aprinse de cauza românească. Apoi poetul și academicianul Nicolae Dabija, cu revista lui fanion „Literatura și arta”, criticul Mihai Cimpoi, poetul Arcadie Suceveanu, ori jertfitorul întru cauza națională, Dumitru Matcovschi. Și mulți, mulți și foarte mulți dintre cei care știau că această zi de răscruce va veni.

Republica Moldova nu este doar un stat în siajul dramei postbelice a României, ci și una dintre contradicțiile politicii noastre statale actuale. În complicata situație geopolitică, Basarabia este o durere românească. Unirea? Despre asta vorbesc acum mai în șoaptă. Știu că s-au consumat multe etape în cunoașterea reciprocă, iar momentul astral va să vină. Nu pot uita contribuția pilduitoare a Maramureșului pentru a ne cunoaște. Și a dărui. Într-un eșalon de frunte stau dr. Teodor Ardelean, cu zidirea de cărți în Basarabia, Gheorghe Mihai Bârlea, cu susținerea revistei „Limba Română”. Eu am scris o carte privind Basarabia în ochi. Și alți maramureșeni au depus mărturii de suflet.

Memorabil a fost recitalul Corului din Finteușu Mare, de la Mănăstirea Căpriana. Nu uit ce mi-a spus marele ling­vist basarabean, Eugen Coșeriu, care a făcut carieră științifică prin mari universități ale lumii: „A promova sub orice formă o limbă moldovenească, deosebită de limba română este, din punct de vedere strict lingvistic, ori o greșeală naivă, ori o fraudă științifică. Din punct de vedere istoric și practic este o absurditate, o utopie și din punct de vedere politic o anulare a identității etnice și culturii unui popor. Este un act de genocid etnic!” Vedem, zi de zi, că asupra autorităților de la Chișinău sunt tot mai puternice presiuni, manifestații de stradă pentru schimbarea actualului guvern și a președintei Maia Sandu, care privesc spre Europa. Pe acest fond, Parlamentul de la Chișinău a votat ca Limba Română să fie cuprinsă în Constituție.

Este o izbândă în vremi de răscruce!