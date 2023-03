Tren metropolitan Baia Sprie – Baia Mare – Seini, realitate sau utopie?

O excelentă idee de dezvoltare (pe hârtie…)!

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare (2021-2030), aprobat recent de consilierii locali băimăreni, prevede realizarea unui tren metropolitan pe axa Baia Sprie – Baia Mare – Seini. Am stat strâmb, am judecat drept, apoi invers. Evident, gândit din vise și fără o singură ieșire în teren, care ar fi arătat latura fantastică a proiectului.

Se vorbește despre amenajarea unei linii de tren metropolitan pe traseul Baia Sprie – Baia Mare – Seini. Apoi, de reconstruirea căii ferate între Baia Mare și Baia Sprie, semn că totuși cineva știe antecedentele din zonă. Bonus, amenajarea stațiilor de tren metropolitan aferente traseului, construcția peroanelor.

”Două posibile trasee ar fi Seini – Baia Mare – Firiza – 34.5 km, operabil pe termen scurt, infrastructură integral existentă și Seini – Baia Mare – Baia Sprie – 36,3 km, operabili pe termen mediu/lung, condiționat de instalarea infrastructurii feroviare din Combinat (Sit Regenerare) la Baia Sprie pe vechiul terasament, pe Calea Plev­nei. Durata de parcurs a unui astfel de traseu, la o viteză comercială realistă de până în 40 km/h ajunge la 2 ore, o oră pe sens. Valoarea proiectului ar fi de 92.200.000 euro” – conform proiectului.

Ieșim în teren, să vedem realitatea. În primul rând, calea ferată Baia Mare – Satu Mare e legendară, practic poți ajunge mai repede din Baia Mare în Sătmar cu bicicleta, decât cu personalul. La fel, poți ajunge cu mașina în Cluj mai repede decât cu trenul în Satu Mare. Apoi, dacă Seiniul devine atracție turistică în Maramureș, la ce anost e, pot deveni și Ulmeniul și Şomcuta, tot acolo suntem! Alegem însă să vedem cu ochii noștri calea ferată Baia Mare – Baia Sprie. Mergem la Gara de Sud, ne furișăm prin garduri, ne ferim de câini și… găsim gara dezafectată, închisă, parțial vândută, cu clădiri locuite. Sediul odinioară cochet, părăsit. Cale ferată e, deocamdată, ba sunt 5 linii! Triste, năpădite de gunoaie și de vegetație, dar sunt. Cam cât un teren de fotbal, pentru că, pornind spre Baia Mare, pe jos, cu viteza trenului, brusc, calea ferată dispare! A fost furată odinioară de o firmă ce dezafecta vagoane, s-au gândit că bine ar fi să ia și calea ferată… Desigur, a lua calea ferată din Combinatul Phoenix (ajungem și acolo, sunt șanse ca nici ea să nu mai existe… cum nu există nici cea de la Novăț – Vaser!), e o utopie. Peisajul ce ni se arată privirii e dezastruos, nu de traseu turistic… case înghesuite cu curți ce-şi arată poalele, firme, gunoaie. Nu are absolut nimic metropolitan, seamănă cu ceea ce vezi în sudul țării, la margine de Constanța şi nu numai. Evident, mai ales pe Craica va fi un deliciu traseul!!!

Dar continuăm pe ruta Baia Sprie, mai ales că, din gara de Sud, dintr-un anumit unghi, se vedea superb spre Dealul Minei, ba se schița în zare Gutâiul cu Creasta Cocoșului! Superb, să mergem să vedem! Păi… n-am avut ce. Traseul căii ferate din Baia Sprie, de pe lângă imensa haldă de steril, a fost dezafectat de mult. Mai mult de-atât, orașul Baia Sprie s-a mișcat mai repede, a transformat terasamentul în stradă, deloc ironic îi zice Strada Gării și tocmai are finanțare europeană pentru transformarea sa în stradă de centură spre Flotație și spre Baia Mare! Habar n-au Tanda de Manda!!

La final, nu putem decât să revenim la mărețele planuri ale județului, de unde aflăm că se gândește ”drum rapid Baia Mare – Sighet (cu tunel rutier pe sub Gu­tâi), o cale ferată Baia Mare – Sighet (cu tunel pe sub Gutâi), drum expres Baia Mare – Târgu Lăpuș – Bistrița etc, dar după 2025”!

Iată că cea mai gogonată promisiune electorală a Maramureșului renaște, ca Pasărea Phoenix, în lipsa combinatului cu același nume! Propunem ca planurilor de dezvoltare de mai sus să le punem un nume generic potrivit, realist: Star Wars, Star Trek sau Battlestar Galactica!!