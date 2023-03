Se pun bazele colecţiei Nicolae Piţiş

Artista Maria Casandra Hauşi duce mai departe memoria lui Nicolae Piţiş, cel care pe bună dreptate a fost numit în timpul vieţii, Tezaur Uman. Acum, Maria Casandra Hauşi, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Socio-Culturale Doina-Neamul, vrea să pună bazele unei colecţii „Nicolae Piţiş” care ar urma să fie admirată în vară.

„În momentul în care cu adevărat bunu’ Pițiș s-a desprins de pe pământ, am simțit cum o lume întreagă se surpă, făcând o prăpastie uria­șă între noi, cei rămași cu ochii înlăcrimați, deznădăjduiți, pustiiți, și ei, cei buni-străbuni, senini… O vorbă, un cuvânt de-al bunului Pițis m-a readus la viață și am simțit cum, din nou, prind noi puteri: «Du-te pe urmă și îi afla!», «Caută și vei afla, bate și ți se va deschide». Mi-am zis: măcar obiectele dumnealui să nu le pierdem, să nu cumva să se dispenseze familia de ele… Așa mi-a venit gândul de a solicita un «colţişor» în cadrul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară pentru ca acestea să poată fi expuse”, a punctat Maria Casandra Hauşi.

Deja au fost făcuţi primii paşi. Preşedinta Asociaţiei Doina-Neamul a luat legătura cu etnologul Natalia Lazăr, cu managerul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, dar şi cu reprezentanţii Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.

„Nădăjduim ca expunerea colecției la Muzeul Satului să aibă loc în vară, spre toamnă, cu atât mai mult cu cât în luna septembrie a acestui an, în Maramureș, Ministerul Culturii și Consiliul Județean intenționează să organizeze Gala națională Tezaure Umane Vii, cu participarea membrilor Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Ima­terial și a altor specialiști cu activitate în domeniul patrimoniului cultural imaterial și al protejării patrimoniului mondial UNESCO, în general. Iar, pe lângă discursul expozițional de la mu­zeu, vom da viață și altor activități culturale și educative, în dorința de a crea acel spațiu. Do­rim, de asemenea, ca tot în acest an să construim o troiță în semn de omagiu, pe care s-o amplasăm «acolo, sus, pe deal», în imediata apropiere a mormântului dumnealui, iar dezvelirea ei să constituie un alt prilej de chemare a fraților fârtaților, a semenilor noștri”, a adăugat Maria Casandra Hauşi.

După constituirea colecţiei şi expunerea ei la Muzeul Satului, aceasta va urma să colinde şi alte spaţii pentru ca amintirea lui Nicolae Piţiş să dăinuie.