Dinamo a rezolvat calificarea în semifinale • Știința Explorări Baia Mare – Dinamo București 0-3 (-19, -24, -20)

Dinamo București a rezolvat calificarea în semifinalele Campionatului Național al Diviziei A1 la volei masculin după ce a câștigat și meciul secund din prima fază a Play-Offului cu Știința Explorări Baia Mare.

Trupa din capitală a câștigat cu 0-3 (19-25, 24-26, 20-25) întâlnirea de sâmbătă din Sala Sporturilor “Lascăr Pană” și a pătruns în careul de ași. În schimb, Știința Explorări va evolua pentru locurile 5-8 cu câștigătoarea dintre Arcada Galați sau SCM Zalău, unde există meci decisiv.

La adăpostul scorului de 1-0 la general, Dinamo a funcționat perfect în setul de debut, pe care și l-a adjudecat cu 19-25. Explorări a arătat o cu totul altă prestație în actul secund, dominat în mare parte de băieții lui Marius Botea, acumulând un avans chiar și de patru puncte – 19-15. Avantajul în dreptul gazdelor a persistat și în finalul setului, 23-21 și 24-23, dar valoarea dinamoviștilor a contat în cele din urmă, care s-au impus în prelungiri – 24-26. Setul trei a decurs în favoarea oaspeților, atribuit fără emoții cu 20-25, și cu o calificare incontestabilă în primele patru echipe ale campionatului.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 4 p (un blocaj, un as), Silvășan-Pașca 5 p (un as), Aldea 4 p (un blocaj, un as), Tarța 17 p (un blocaj), Cheagă 7 p (un blocaj, un as), Badea 2 p, Crișan (libero). Au mai jucat: S. Dragomir 6 p (un blocaj), Hepburn, Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop, Gheorghe Socaciu.

• Dinamo București: B. Bartha 9 p (3 blocaje), Mihalcea 5 p (un blocaj), Gommans 8 p, B. Cuk 16 p (4 blocaje, un as), Cherbeleață 15 p (un as), Pujol 4 p (2 blocaje, un as), Watanabe (libero). Au mai jucat: Thondike, Bălean 1 p, Sanchez, Mocanu (libero). Antrenor: Fernando Munoz.

• Au arbitrat: Cristian Botezatu și Cristian Ouatu (Piatra Neamț). Observator FRV: Corneliu Andrieș (București).