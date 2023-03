Privind prin PERISCOP: Găgăuzia

În timpul stagiului militar am participat la aplicații în poligonul de la Cincu. Acolo, din tranșeele săpate de noi, militarii în termen, priveam prin periscop câmpul de manevre. Dușmanul închipuit nu era definit. Nu știu cum se făcea că toate operațiunile erau îndreptate spre Răsărit. Se întâmpla după doi ani de la evenimentele din Cehoslovacia. Așa că revista PERISCOP, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, din Serviciul de informații externe, ajunsă la 15 ani de viață, dăruită periodic de vecinul meu, colonelul Gavril Dunca, mi-a sugerat tocmai observarea lumii din tranșeele realității. O privire peste Prut. De la începutul războiului din Ucraina, Moscova a reactivat două dintre regiunile separatiste din Republica Moldova – Transnistria și Găgăuzia.

În ultima vreme, în Găgăuzia se desfășoară o adevărată isterie antiromânească și prorusă. După cum aprecia Ion Constantin, Găgăuzia a primit rosturi mai importante din partea Rusiei pentru a destabiliza Chișinăul. Am văzut și noi manifestațiile de stradă. Dacă despre Transnistria am mai aflat unele detalii, despre Găgăuzia știm mai puține lucruri. Revista publică un documentar lămuritor. Prin vreme, găgăuzii, popor de origine turcă și religie creștină, puțin numeros, dar cu influență în viața politică a Basarabiei, a fost prins în năvodul campaniilor de rusificare, cu toate implicațiile dureroase pentru basarabeni. Autorul vine cu date precise. În perioada 1769-1791, au avut loc primele emigrări din nord-estul Bulgariei, în sudul Basarabiei, beneficiind de privilegii tentante, acordate de împărăteasa Rusiei, Ecaterina a II-a, interesată de colonizarea Bugeacului.

După ce rușii i-au alungat pe tătari din Bugeac, obligându-i să se stabilească în Crimeea, rămăsese în acest spațiu o majoritate românească, găgăuzii având rolul de a-i completa. De unde se vede că politica colonizărilor este veche. Procesul s-a încheiat în urma războiului Crimeii (1853-1856), când sudul Basarabiei a fost retrocedat Moldovei. Administrația țaristă a decretat legi pentru favorizarea imigrării. Nu era vorba doar de bulgari, ci și de alte neamuri care primeau pământ, scutiri de dări și impozite, scutiri de serviciul militar, comparative cu populația autohtonă, preponderent românească. În momentul Marii Uniri a Basarabiei cu România, de acum 105 ani, deputații găgăuzi din Sfatul Țării s-au abținut de la votarea deciziei din acel 27 martie istoric.

Între 1918-1940, aproape întreg poporul găgăuz s-a aflat în cadrul statului român. A fost o perioadă benefică pentru minoritatea găgăuză, pentru că atunci s-au ridicat numeroase personalități în viața politică, socială și culturală a României. Se spune că găgăuzii învățau ușor limba română. În perioada interbelică, găgăuzii devin una dintre cele mai integrate comunități etnice din Basarabia. Domnul Ion Constantin evocă o valoroasă lucrare intitulată: “De la Pajura Romanovilor la Marea Unire. Identitatea etnicilor găgăuzi în România Mare” (Edi­tura Bibliotecii Județene “Pe­tre Dulfu”, Baia Mare, 2022), avându-l ca autor pe doctorul în sociologie Nicolae Țîbrigan, din Republica Moldova, cu o prefață de dr. Mihai Milca.

Cartea tratează complexa situație a găgăuzilor dintr-o perspectivă interdisciplinară. Felicitări, domnule dr. Teodor Ardelean! Cartea merită citită și comentată. Perioada României Mari a fost o perioadă benefică pentru minoritatea găgăuză. Istoricul Ștefan Ciobanu i-a caracterizat în vremea respectivă astfel: “Dintre toate minorită­țile din Basarabia, populația găgăuză este cea care se apropie cel mai mult de poporul român prin calitățile sale spirituale, prin loialitate și prin blândețea firii sale. Toți găgăuzii vorbesc perfect românește.” După anul 1944, odată cu reintrarea Basarabiei sub ocupația sovietică, găgăuzii au fost supuși unei rusificări forțate, practicându-se o izolare față de români.

Așa că astăzi nu mai cunosc limba română, mulți dintre ei nu-și mai cunosc propria limbă. Spiritul ideologiei sovietice a generat schimbări profunde în mentalitatea găgăuză. Atașamentul față de sistemul sovietic a fost radical. La referendumul din 1991, găgăuzii au votat pentru rămânerea în Uniunea Sovietică. Apoi, găgăuzii au încercat să-și declare independența. Mircea Snegur, președintele de atunci al Republicii Moldova, a promis autonomie găgăuzilor. Astăzi, Găgăuzia este un teritoriu național autonom în cadrul Republicii Moldova. Are relații speciale cu autoritățile separatiste de la Tiraspol și votează de fiecare dată cu comuniștii. Deși România este unul dintre cei mai importanți investitori în regiunea găgăuză.

Acum, simpatia pentru români este redusă. Se vorbesc trei limbi: româna, găgăuza și rusa. Mai nou își face loc în zonă Viktor Orban. Se înțelege de ce. Toate acestea le-am văzut prin PERISCOP, cu sprijinul domnului Ion Constantin. Este o pildă grăitoare despre felul în care poate fi deturnată o comunitate într-o perioadă suficient de scurtă!