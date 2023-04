Maramureșul redescoperă oina

În 31 martie s-a desfășurat etapa județeană la oină, competiție cuprinsă în calendarul competițional a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.

Competiția a avut loc în orașul Târgu Lăpuș și a fost organizată de Liceul Teoretic ,,Petru Ra­reș” (prof. Claudiu Cîndea) și Școala Gimnazială ,,Nicolae Steinhardt” Răzoare (prof. Adrian Pop). Au participat: 15 echipe – 6 de nivel liceal și 9 de gimnaziu:

Nivel liceal: 1. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare (fete și băieți); 2. Liceul Teoretic ,,Petru Rareș” Târgu Lăpuș (fete și băieți); 3. Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil” Târgu Lăpuș (fete și băieți);

Nivel gimnazial: 1. Liceul Teoretic ,,Petru Rareș” Târgu Lăpuș (fete și băieți); 2. Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil” Târgu Lăpuș (fete și băieți); 3. Școala Gimnazială ,,Nicolae Steinhardt” Răzoare (fete și băieți); 4. Școala Gimnazială Remetea Chioarului (fete și băieți); 5. Școala Gimnazială Să­că­lășeni (fete).

Clasamente

• Gimnaziu – Fete: 1. Școala Gimnazială Remetea Chioarului; 2. Liceul Teoretic ,,Petru Rareș” Tg. Lăpuș; 3. Școala Gimnazială ,,Nicolae Steinhardt” Răzoare; 4. Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil” Tg. Lăpuș; 5. Școala Gimnazială Săcălășeni.

• Gimnaziu – Băieți: 1. Școala Gimnazială ,,Nicolae Steinhardt” Răzoare; 2. Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil” Tg. Lăpuș; 3. Școala Gimnazială Remetea Chioarului; 4. Liceul Teoretic ,,Petru Rareș” Tg. Lăpuș.

• Liceu – Fete: 1. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare; 2. Liceul Teoretic ,,Petru Rareș” Tg. Lăpuș; 3. Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil” Tg. Lăpuș.

• Liceu – Băieți: 1. Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil ”Tg. Lăpuș; 2. Liceul Teoretic ,,Petru Rareș” Tg. Lăpuș; 3. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Baia Mare. Informații și foto furnizate de Federația Română de Oină.