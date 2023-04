Primăria Borșa • Peste 60% din buget pentru investiții în acest an!

Administrația publică locală din Borșa are un buget mare pe care se bazează pe anul în curs. Mai mult, cea mai mare parte din bani merge la capitolul investiții. Față de anii trecuți, este un record absolut.

Dacă se compară bugetul actual cu cel de acum un deceniu, spre exemplu, diferența este copleșitoare: „Bugetul primăriei este unul foarte mare, 148 milioane de lei, ceea ce înseamnă aproape 30 milioane de euro. Asta în condițiile în care, în urmă cu 10 ani, bugetul era de sub 3 milioane euro! 13% este reprezentat de venituri din impozite și taxe locale. 87% sunt venituri atrase de la bugetul de stat, prin sume de echilibrare, finanțări, investiții etc. Asta înseamnă că pentru fiecare leu plătit de populație, mai primim 7 lei de la bugetul de stat, ceea ce este o mare realizare. Din totalul bugetului de 148 milioane de lei, 66% reprezintă investiții, plus că mai avem de semnat contracte de finanțare până la final de an. Aici putem vorbi despre finanțarea pentru reabilitarea a 20 de blocuri, restul de finanțare pentru Telegondolă, rest de finanțare pentru Școala 9, finanțare pentru PUG-ul orașului, pentru Școala 8, creșa de copii și dispensarul medical, bani pentru modernizarea iluminatului public. Apoi vin finanțările la rețeaua de canalizare pentru complex și stația de tratare a apei pentru cartierul Baia Borșa și, bineînțeles, încă 8 blocuri în reabilitare sau cele 3 finanțări prin CNI”, a explicat Ion Sorin Timiș, edilul din Borșa.