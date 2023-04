Grevă generală pe termen nelimitat în Prefectura Maramureș

Angajaţii din cadrul Prefecturii Maramureş au intrat ieri, 10 aprilie, de la ora 8, în grevă generală. Salariaţii au decis să sisteze orice activitate, exprimându-şi astfel nemulţumirile cu privire la salariile mici şi la modul în care sunt trataţi de guvernanţi.

Practic, angajaţii merg la serviciu, dar nu desfăşoară niciun fel de activitate. Încă de la prima oră, protestatarii au coborât în holul Palatului Administrativ, ţinând în mâini pancarte cu diferite mesaje.

”Salariaţii din instituţiile Prefectului fac pentru prima dată grevă generală. De ce? Salariul mediu net de la începutul anului 2023 în instituţia Prefectului: 3.934 lei, în primăriile de comună: 6.779 lei şi în Consiliul Judeţean: 7.945” – este una din problemele ridicate de grevişti.

De altfel, salarizarea deficitară din instituţiile prefectului este principalul motiv care i-au determinat pe oameni să recurgă la greva generală.

”Nu mai suportăm umilinţa care se întâmplă de 6 ani de când s-a adoptat acea lege a salarizării unitare care nu este deloc unitară. Noi am fost excluşi de la această salarizare unitară. Avem un proiect de lege apărut tot în urma unei greve generale a noastre, în 10 februarie 2022, pe tema majorărilor salariale. Avem un proiect care zace în Parlament, a trecut de Senat, dacă mâine (NR: azi) intră la Camera Deputaţilor am întrerupt greva” – a declarat pentru Graiul Maramureşului preşedintele Sindicatului Egalitatea, Cosmin Enescu.

Pe de altă parte, salariaţii reclamă că „Instituţia Prefectului a ajuns Cenuşăreasa administraţiei publice” şi cer redarea demnităţii angajaţilor din prefecturi.

”Solicităm trecerea personalului angajat în prefecturi din categoria funcțiilor teritoriale în cea a funcțiilor de stat… Am vrea să fie respectată şi Constituţia României unde se spune că prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu. Nu este o anexă a unui minister. Noi suntem acum în subordinea MAI, unde sunt poliţiştii, jandarmii, noi nu avem nicio treabă cu această categorie. Poziționarea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ne-a adus numai prejudicii, sarcini în plus și niciun sprijin”, a adăugat Cosmin Enescu.

Sindicaliştii au mai arătat că de 6 ani transmit memorii către guvernanţi, dar nu au primit niciun răspuns. Dacă nici de această dată nu vor fi invitaţi la negocieri şi nu vor fi luaţi în seamă, vor continua greva generală. În plus, intenţionează să îşi mute protestul în faţa Parlamentului României unde vor merge cu familiile.