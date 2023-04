🤪 Să râdem de ei, cum râd şi ei de noi!

Ordonanţa 13 reloaded!!

Mucles presei, fără ieşiri în stradă, plus ai noştri nu fură, ci se împrumută!

Mai ţineţi minte Ordonanţa 13, cea cu ieşitul în stradă? Cu păcăliciul acela de ministru al Justiţiei, cel cu „Altă întrebare”? Cu publicatul pe ascuns în Monitorul Oficial? Tocmai s-a repetat. Da, au dat înapoi, că adia vânt a ieşiri în stradă, iar oamenii şi-au amintit de preşedinte, în geacă, printre protestatari, odinioară. Senatul României a votat cu majoritate un proiect de lege ce dezincriminează abuzul şi neglijenţa în serviciu, adică exact acea lege! Bine, acum nu mai iese nimeni în stradă, ne-am făcut condiţia fizică data trecută, gambele frumoase, gata. În plus, e urât afară… Atenţie, dacă prejudiciul e mai mic de 250.000 de lei, nu e penal, se consideră c-ai pierdut prea mult la păcănele şi te-ai împrumutat puţin de la Stat/Primărie/Europa!! Au votat TOŢI senatorii PSD, PNL şi UDMR, inclusiv ai noştri maramureşeni, ca să fie foarte clar. Lipseşte din listă unul de-al nostru doar pentru că avea ceva afaceri în ziua aia, nu că n-ar fi votat. Şi ţi se face o greaţă… şi-ţi aminteşti iar şi iar de dragul de Mark Twain care ar fi spus aşa (deşi e un fals, n-a zis-o…dar e faină): Dacă votul nostru ar conta, credeţi că ne-ar mai lăsa cineva să o facem? Post scriptum. Parlamentarii s-au răzgândit un pic, au scos pragul şi au mai lucrat ceva pe-acolo, după ce au încercat să coboare pragul. Simpla idee că au asemenea preocupări, să-şi aştearnă călduţ dacă sunt prinşi la ciordit, însă ridică foarte mari semne de întrebare asupra bunei credinţe. Să nu zicem a firescului şi a justificării reprezentării noastre, a poporului, în Parlament.

Nu mai râde Cimitirul…

Vineri au avut loc percheziţii şi-n Săpânţa, după modelul Petrova, în povestea cazărilor fictive de ucraineni. Bine, în cazul Săpânţei nici nu avem ce comenta, mirările sunt desuete. Legenda spune că în vremea Imperiului, săpânţenii aveau interdicţie în a se prezenta ca martori la tribunale, find oficial consideraţi nedemni de încredere. Ulterior s-a dovedit mai încoace, în anii 90-2000, cand cu legile de retrocedare a terenurilor, legenda s-a mai confirmat o dată…în faţa primăriei erau „martori de împrumut”, ce erau gata să se jure că au avut terenuri şi au fost vecini de proprietate cu…cine plătea ceva, acolo… Dar interesantă e cealaltă monedă, cealaltă faţă a Săpânţei, mai puţin povestită. Odinioară, săpânţenii tineri aveau interdicţia comunităţii de a aduce „vinituri”. Nu puteau aduce ucrainean din Remeţi, prin căsătorie, sau unguroaică din Câmpulung, dar nici măcar român/româncă din Sarasău! Te însori în sat, să ţinem de terenuri. „Interzis străinilor!”. Brusc…acum e plin de ucrainieni în Săpânţa…Cum ar veni, pentru preţul potrivit, orice se poate!

Control la OPC de către ANPC la iniţiativa ACOR.

Dar oameni sunt implicaţi?

Toate iniţialele acestea ne bulversează, dar am prins ideea. Dacă un om e umilit la Protecţia Consumatorului şi i se sugerează să plece acasă, e complicat, nu se pune. Dacă un oficial se plânge, se schimbă foaia. Şi a venit controlul. Prin urmare, poate ar trebui să ne plângem şi noi la oficiali. Ce fain ar fi dacă am fi reprezentaţi de cineva, să zicem în Parlament, de nişte oameni cărora la momentul potrivit le-am dat votul. Noi, cei simpli, care conform bancului, am consuma muşchiuleţ, icre, whisky, doar prin reprezentanţii noştri din Parlament. Cum ar fi să fim şi noi, pălmaşii, reprezentaţi de cineva? Staţi aşa…

… +FSB =LOVE?

Staţi staţi, întrebăm, nu dăm cu parul. Întrebăm doar. „Un fost ministru al Apărării din Republica Moldova îl acuză pe liderul de partid de legături cu Serviciul Secret rus. Acesta ar fi reprezentat și motivul pentru care liderul a fost expulzat din țara vecină în 2015, susține Anatol Șalaru. După ce ar fi fost monitorizat câțiva ani la rând, s-ar fi aflat de mai multe întâlniri clandestine pe care le-ar fi avut cu oamenii din serviciile rusești”, zice digi24.ro.

„Eu fiind deputat, am avut o întâlnire cu directorul de la SIS și pe care l-am întrebat de ce și-a permis să îl expulzeze. Și mi-a spus: este monitorizat de mulți ani de serviciile din Moldova, de serviciile din Ucraina, care au fixat și i-au trimis datele și în Republica Moldova și probabil și în România, că în 2011, la Cernăuți, s-a întâlnit cu rezidentul FSB-ului. Mi-a mai spus aşa, chiar la noi în Moldova, se întâlnește des cu Mark Tkaciuk, care era omul serviciilor rusești. Și probabil că s-a mai întâlnit. Autoritățile de la Chișinău l-au expulzat în 2015. Acesta a primit interdicţie de reintrare în Republica Moldova pentru 5 ani” – zice Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova.

Interesant e că…nu e pentru prima oară când auzim minunăţii din această direcţie! Nu comentăm credibilitatea informaţiilor, a celor ce le-au lansat din aceeaşi oală, cât faptul că au apărut pe agenda publică. Ex. deputatul Francisc Tobă îl acuză că ar reprezenta interesele unor oligarhi străini.”Din evaluările noastre, avem suspiciuni că în spatele lui este un grup oligarhic, care nu este românesc, care nu are interese românești”.

Altul, Ninel Peia: ”Membrii au fost folosiți să introducă în România sume imense de bani provenite din Transnistria. În momentul în care autocarele cu tineri moldoveni treceau Prutul, aceștia primeau fiecare câte 10.000 de euro și apoi îi predau unui lider al grupului oligarhic după trecerea graniței.”

Şi tot aşa mai departe. Întrebarea: ce procente va avea în alegeri partidul de faţă, cât vor conta aceste povestioare şi cât de prieteni vom fi cu Rusia după? Şi iar post scriptum: personajul a fost declarat iar nongrata în Ucraina până în 2024, pentru colaborare cu FSB. NU cu FCSB.

Superb personaj. De pus în ramă!

Auziţi aici la mesajul fostului ministru şi senator: „Politicienii de la cârma statului nu se ridică nici pe departe la demnitatea funcției pentru care au fost aleși sau numiți. Până și genunchiul broaștei (n.r- Aaaalooo, genunchele ziceaţi odinioară!) se uită de sus la ei, râzând sfidător. Iubirea de țară, în mandatul lor, a devenit infracțiune. Cuvintele gen „patriotism” sau „suveranism” sunt șoptite cu teamă, cu frica de a nu fi bătut cu pietre în public de către toți detractorii supuși străinilor.” Tot el, cu un tupeu absolut remarcabil, invita oamenii să iasă în stradă împotriva noii Ordonanţe 13, cea cu abuzul în serviciu dezincriminat!

Această pagină este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.