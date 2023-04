O maramureşeancă a „şocat” juraţii de la Chefi la cuţite

O maramureşeancă atipică i-a lăsat cu gura căscată pe juraţii din celebra emisiune culinară, „Chefi la cuţite”. Aurora Someşan a venit cu mult tupeu în emisiune, încercând să îi cucerească pe cei trei bucătari. A gătit plachie de păstrăv cu castane şi a reuşit să obţină cuţitul dorit, ceea ce a propulsat-o în următoarea etapă.

Aurora Someşan are 34 de ani, este din Baia Sprie, şi este pasionată de arme și tatuaje. Îmbrăcată în costum tradițional maramureșean, Aurora a avut grijă să-și lase la vedere tatuajul de pe mână, care a atras atenția juraților. De altfel, maramureşeanca a recunoscut că soţul ei a divorţat de ea tocmai pe motiv că era prea rebelă, adică prefera tatuajele şi chiar piercingul. A păstrat relaţia cu fostul soţ de dragul celor două fete pe care le au împreună.

,,Sunt pasionată de arme și tatuaje. Sunt casnică și am 34 de ani. Am venit să mă distrez ca să trăiesc vibe-ul cu voi. Maramureșencele ca să-și țină bărbații acasă își mai fac câte ceva. Fostul este în străi­nătate. Avem o relație ok, în viață trebuie să fii puternic. Până la 34 de ani eu zic că mi-am trăit viața. Am și divorțat, am 2 copii”, a povestit Aurora Someșan, în cadrul emisiunii culinare de la Antena 1.

În urma preparatului pe care l-a pus la dispoziția celor trei jurați, Aurora Someșan a reuşit să meargă mai departe, afirmând că va face tot posibilul să dovedească faptul că merită să continue competiţia.