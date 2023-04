A căzut Isus de pe cruce în capela monument istoric,!

În mijlocul satului Remetea Chioarului există un monument istoric uitat de lume. E o capelă străveche, nu îi cunoaștem datarea, cât că se regăsește în lista monumentelor istorice cu codul MM-II-m-B-04615. Am vizitat-o recent, de curiozitate, dar mai cu seamă pentru că n-am văzut niciodată acolo oprit vreun om. Sau pusă o floare. Ar fi din secolul 17, spun unele surse.

În interior este umed, stă apa. Iar Isus e …căzut de pe cruce!! Citind inscripțiile în latină, înțelegem de ce monumentul nu e băgat în seamă de județ… pentru că e catolic. Textul din stânga locului lui Isus spune așa: „Stabat mater dolorosa juxta crucciri lacrimosa dumpen debat filius/Mama îndurerată stătea lângă cruce, cu fiul ei atârnând, în lacrimi”. În dreapta, scrie „Sanctus Josephus gloria patriarchan et sponsus Maria/Sfântul Iosif slava patriarhului și Mariei”. Iar deasupra lui Isus care acum zace în țărână, cu capul rupt de trunchi, e un text ce-ți face piele de găină. „Agnus dei qui tollis pecatta mundi/Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii”!! Mare păcat, la propriu, la figurat și cum vreți Dvs!!! Oare există o instituție, ceva… o direcție… o comisie… care are grijă de monumente? Că mai avem de arătat ceva interesant, în vecinătate, în satul Buteasa!!! Are cod LMI MM-II-m-B-04532 …

ERATĂ: L-am contactat pe primarul Comunei Remetea Chioarului, Călin Ovidiu Petrică: „Stați așa, fug până acolo și vă sun înapoi”. Într-un final, primarul ne spune „Da, așa este, am vorbit cu un meseriaș să facem o intervenție rapidă. De asemenea, am vorbit cu un secretar de stat de la Ministerul Cultelor care m-a îndrumat să fac rapid o documentație DALI și ne vor sprijini. Obiectivul nu este în inventarul comunei, ne vom interesa cui aparține și îl vom cere, ca de acum, să fie protejat.”