Undeva greșim flagrant: Trei superbe locuri lăpușene, anulate prin abuz și delăsare

Deși nu beneficiază de explozia de turiști pe care o are Maramureșul istoric, Țara Lăpușului ar fi putut oferi enorm în materie de turism, fie el de-o zi. Există ici-colo locuri superbe, ce se vor descoperite. Numai că efectul nostru, al oamenilor, asupra mediului a fost drastic, înfiorător, aproape până la a anula ce-a făcut natura. Alegem trei locuri ce ne-au surprins, de-a lungul anilor, prin frumusețea… abuzată.

Aproape la margine de Țară a Lăpușului, spre Culmea Prelucilor, râul intră în bine-cunoscutul defileu. Locul ar arăta teoretic aproape ca o catedrală naturală: o poiană prelungă la baza unei stânci monumentale, iar pe râu este o primă insulă pe Lăpuș, superbă. De vizavi se varsă spre râu un afluent, Valea Peteritei, dintr-un mic defileu cochet. În dreapta, avem drum de asfalt ce urcă spre cătunul Groape, apoi trece spre Preluca Veche. Dacă ești puțin atent, vezi urme de copite mari, cerb și ciută, pe lângă râu sunt evidente semne de castori. Dincolo, e un versant întreg de leurdă, cea mai mare pe care am văzut-o vreodată. Dar să lăsăm teoria și să mergem acolo, să pășim spre micul paradis.

Alt loc interesant din Țara Lăpușului este Valea Râoaia, din comuna Lăpuș. Sunt atât de multe de spus despre ea, are atâta încărcătură că nu știi cum s-o abordezi. E o vale pe care s-a stat dintotdeauna cu stâne, iar la capătul traseului, dacă forțezi, ieși…în Botiza! În stânga te învecinezi cu valea pe care e Poiana Botizii, în dreapta ai Minghetul de la Groșii Țibleșului. Pe drum, lacuri cu pește, o mănăstire, ceva mai departe captările de apă ale orașului Târgu Lăpuș și ale comunei Lăpuș, separate. Dar ce e de văzut? În primul rând, efortul administrației de a recupera drumul de la silvici și de a-l face drum comunal. Apoi, de a amenaja. La lacuri, unul e al administrației, celelalte două ale fostului primar din Băiuț (…), aici se pregătește loc de picnic, cu mese, teren de tenis etc. Urmează stâne, case și mănăstirea. Nu o putem lăuda, nicicum: un exemplu nefericit de opulență degeaba, cu aproape egal număr de clădiri cu călugărițe. O biserică uriașă de zid, în stil moldovenesc, umbrește bisericuța veche de lemn, superbă în felul ei. Construcții, așa-zise chilii, gen hotel, vreo 3-4. În afara curții, interesant, un loc de mese pentru localnici, gen șopru, ce arată mai degrabă a staul, o diferență uriașă față de interiorul curții. Dar mergem mai departe. Pe râu, pe vale, ve­dem încercări evidente de a opri apa, cu tupeu, viitoare bălți cu pește direct în albie. Nu prea e mizerie aici, interesant. Urmează captările de apă, dar şi Piatra Brătienilor, recent amenajată de autorități, locul consfințește, cu piatră memorială, momentul în care guvernul liberal interbelic a redat satului pădurea… pe care iar nu o are. S-a amenajat iaz, loc de picnic etc, e cochet. Mai urci și dai iar de locuri de stâne, de proprietăți, case de vacanță făcute sau schițate, un observator de vânătoare înalt. Din ce în ce mai sălbatic și mai atrăgător, cu văi sălbatice de ambele părți. Cu cât îna­intezi e mai frumos, cu cât te apropii de civilizație… nu.