Sesiune științifică internațională în Baia Mare

Peste 140 de studenți, masteranzi și doctoranzi din Baia Mare și Ujgorod (Ucraina) participă la cea de a V-a ediție a sesiunii internaționale de comunicări științifice studențești ”Nord – perspective interdisciplinare”, ce are loc la Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Deschiderea oficială a evenimentului a fost marcată ieri, 18 mai, în prezența a doi invitați din străinătate: lectorul Taras Datso de la Universitatea Națională din Ujgorod (Ucraina), respectiv Russell Guertin din Washington (SUA), bursier Fulbright.

”Sesiunea este una științifică studențească internațională și este realizată împreună cu partenerii noștri de la Universitatea Națională de la Ujgorod. În urma unui parteneriat încheiat în 2016 am reușit să realizăm în acest an a V-a ediție. Sesiunea are o largă deschidere și acoperă paleta de Filologie combinată cu Asistența socială, Teologia etc. În acest an, am încheiat un protocol de colaborare și cu Academia de Cultură și Arte din Kiev, Ucraina, partenerii având o intervenție online”, a subliniat conf. univ. dr. Ioan-Mircea Farcaș, decanul Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Taras Datso de la Universitatea Națională din Ujgorod este ucrainean de origine, dar vorbește limba română coordonând, la universitatea din Ujgorod, specializarea de limba și literatura română. Mai mult, este doctorand al Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

”Îmi face mare plăcere să vin în Baia Maare, la sesiunea la care participăm de ani de zile. Este o experiență foarte bună pentru studenții noștri îndeosebi pentru a-și face planuri de viitor legate de studiile la master sau de a ajunge viitori doctoranzi. Pe viitor, sper să lărgim geografia țărilor și a universităților care participă la această sesiune și nu abandonez ideea de a organiza o sesiune (cu prezență fizică, n.r.) și la Ujgorod”, a punctat lectorul Taras Datso.

Sesiunea internațională ”Nord – perspective interdisciplinare” a fost găzduită doar online de Universitatea Națională din Ujgorod, în urmă cu doi ani.

Cu scopul de a crește calitatea actului didactic, începând cu 2016, Centrul Universitar Nord din Baia Mare găzduiește anual bursieri Fulbright. Russell Guertin a venit pentru acest an universitar tocmai din Washington (SUA), declarându-se încântat de colaborarea cu mediul academic din Baia Mare.

Comunicările pe sesiuni continuă astăzi, 19 mai, la Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare.