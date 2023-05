Cosmin Darius Buglioş are mare nevoie de ajutor!

Mă numesc Cosmin Darius Buglioș, am 23 de ani, locuiesc în satul Recea, din Maramureș. În urmă cu câteva luni, tatăl meu a murit din cauza neglijenței unui medic. Din acea noapte, am simțit o durere, în spate, care încet-încet s-a accentuat. Am pus-o pe seama unei nevralgii sau chiar a unei răceli netratate. Am mers la masaje kinetoterapeutice, în speranța că durerea va dispărea.

La 2 luni și jumătate, l-am pierdut și pe unchiul meu, fratele mamei, în urma unei boli nemiloase. Altă durere sufletească!

În decembrie 2022, durerea din spate s-a agravat și am început să am dificultăți la deplasare. Mama m-a programat pentru un RMN, pe care nu am reușit să îl fac atunci, iar peste 3 zile, nu am mai reușit să merg aproape deloc pe picioarele mele. Mama m-a dus repede la Spitalul Someșan, din Baia Mare, să fac RMN-ul, iar după ce am primit CD-ul cu rezultatul, l-am trimis medicului din Cluj, Ștefan Florian, cu care vorbisem în prealabil. Dânsul ne-a transmis gravitatea situației și ne-a chemat urgent la Cluj pentru operație, diagnosticul fiind “Tumoră osoasă cu celule gigantice”. Ne-a asigurat că va face tot posibilul ca operația să fie o reușită.

Așa a fost, pentru că în data de 15 decembrie, am fost operat cu succes. Postoperatoriu, ne-a fost recomandată kinetoterapia și o consultație la Oncologie, unde ne-a fost sugerat încă un RMN, pentru a ne asigura că întreaga tumoră a fost înlăturată. Ulterior, am contactat un medic specialist, în vederea începerii tratamentului de radioterapie stereotactică, la nivel D4.

După încheierea tratamentului de radioterapie, medicul mi-a sugerat să încep încă un tratament pentru întărirea oaselor, cu o soluție injectabilă numită “DENOSUMAB”, pentru a reduce reapariția bolii, iar în urma viitoarelor RMN-uri, vom vedea ce se întâmplă mai departe, cum evoluează situația. Medicul specialist va decide cât de lungă va fi perioada în care trebuie să mi se administreze aceste injecții.

Din păcate, Denosumab nu este decontat de către CAS. Trebuie să merg lunar la Cluj pentru analize și pentru administrarea injecției. Costul serului este de 1.300 lei. Pentru că sunt doar cu mama acum, această sumă este suficient de mare încât, având în vedere veniturile noastre limitate, să reprezinte un efort financiar pe care nu ni-l putem permite. Mama este singura care lucrează, întrucât eu urmez să primesc pensie de boală.

Din acest motiv, apelez la ajutorul vostru, la bunăvoința voastră. Mulțumesc anticipat celor care vor dori să contribuie!

Donațiile pot fi făcute direct în contul COSMIN DARIUS BUGLIOS, IBAN: RO76 BTRL RONC RT05 1787 1201 (lei). (o.m.)