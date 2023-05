Septuagenar în Budeşti. Zero lei pensie, după muncă în mină, pădure şi la animale!

Teoretic, deşi doar ţările europene foarte civilizate (Olanda, Elveţia) vorbesc despre un venit minim garantat pentru locuitorii ţării. Am oprit la margine de Budeşti, spre munte, să cerem îndrumare. Am dat de un septuagenar, Ioan Bălin,care ne-a îndrumat, dar care avea o poveste de spus… Are pensie zero. Nu primeşte nici un leu de la Stat, dar plăteşte impozite, taxe. Aproape nefiresc, din partea Statului, să iei de la om fără să-i dai. Nu?

”Lucrat-am destule la viaţa mea, şi-n subteran am fost. Mai mult cu agricultura, cu animalele, am ţinut oi, vaci porci. Nu am nicio pensie, zero lei. Am lucrat doi ani în subteran, tri. Apoi la fabrica de mobilă în Sighet, 4 ani. Apoi sezonier, la pădure, la forestieră. S-ar fi adunat. Da pă timpuri ne-o sfătuit altceva, lucraţi şi nu vă angajaţi, că şi de-aci de la agricultura îţi primi pensie.., ne-o prostit. Am dat 20 de ani despăgubiri şi daune morale la sovietici. Nu io, ţara. Lemn, grâne, animale. O venit cu forţa la noi, de n-ai avut ce da, ţi-o luat hainele de pă tine şi te-o trimăs la Canal. O venit şi ţi-o luat vaca. Io-s născut în 5 octombrie 1944, am prins urma războiului. De aia avut-am şi haiduci. Nu zic de Pintea, da’ mai încoace, apoi am avut pă Frunzilă, apoi pă Miculăiuş…o mai fo’ unu’ da’ am uitat. Aici la poala pădurii o stat, unde mereţi dvs. Da’ i-o prins, i-o bătut, i-o năcăjit rău, de n-o mai fo’ oameni. Apoi o fo’ pă Iza, Paşca Gheorghe, la Sălişte, ala le-o cam croit pielea la comunişti. Suntem bugăţi fără pensie. Nici ajutor social, nimic, ba plătesc impozit pă ce am. Am pământ, plătesc după el. N-am nici un venit, da recunosc, m-o băgat la subvenţie, iau ceva de la APIA. Da îs abuzuri. Mărg alţii, urcă pă teren, ţi-l pasc, îl incendiază. Unii muncesc, alţii distrug. Pădurile le-o furat, îs duse pe Apa Sâmbetei, numa’ mereţi de vedeţi. Nu-i întreabă nime’, unde mere’ lemnu. Îs multe nedreptăţi. Administrativu’ ăsta a ţării nu mere bine… unu ce n-o lucrat în veci nicări, de aci din sat, cu acte false, are pensie mai mare ca cela ce-o lucrat în mină… Asta-i dreptate?” – ne spune Ioan Bălin.

Şi da, are dreptate, „Ceva din administrativu’ ţării ăsteia” nu merge bine, a luat-o razna. Dar cine să se sesizeze…administrativu’ singur?