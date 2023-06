Nume şi imagini, surprinse în cuvânt şi arta picturală, de Anamaria Mădăras

O altfel de abordare dintre nume, text şi imagine a adus tânăra artistă plastică Anamaria-Paula Mădăras în volumul lansat în această săptămână la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, „Nume și imagini : Semiotica verbalului pictural”.

Pentru a fi şi mai convingătoare în ce priveşte argumentele prezentate în carte, artista plastică a organizat şi o expoziţie cu 28 de lucrări proprii. Expoziţia porneşte de la mesajul cunoaşterii, cartea fiind „o mărturie a acestei idei uşor transcendentale”, după cum a remarcat conf. univ. dr. Bertalan Kovacs.

„Cartea este rodul unei munci asidue din ultimii ani, o perioadă foarte fructuoasă din viaţa mea în care am cunoscut oameni minunaţi din diverse domenii, am participat la conferinţe naţionale şi internaţionale, cu multe ore petrecute în bibliotecă, aici la Biblioteca Judeţeană a fost a doua mea casă, dar şi în Biblioteca Naţională din Paris, Franţa. Cartea de faţă are ca obiect de studiu numele în pictură, precum şi corelarea acestora cu imaginea picturală. Argumentele care au stat la bază sunt de ordin subiectiv, am încercat prin alegerea subiectului propus să creez o legătură între cele două domenii studiate: filologia şi artele plastice. Din punct de vedere obiectiv, lipsa unei cercetări onomastice în cultură a constituit motivul ce m-a determinat să tratez această temă”, a punctat autoarea volumului, Anamaria Mădăras.

Scopul cărţii a fost acela de a propune „o nouă abordare a relaţiei nume-text şi imagine picturală, comunicarea şi semnificarea pe care acestea reuşesc să le instituie”. Anamaria Mădăras a prezentat şi obiectivele pe care şi le-a propus cu această lucrare.

„Demersul meu are câteva obiective: prezentarea teoretică pe baza bibliografiei româneşti, dar mai ales a celei străine, decriptarea numelor în pictură şi aici includ numele de tablouri, numele curentelor artistice, pseudonimele creatorilor de artă, semnătura acestora. De asemenea, viaţa şi călătoriile întreprinse de artişti au avut impact asupra denominaţiei picturale şi aici mă refer, de exemplu, la Pablo Picasso care a avut mai multe perioade în viaţa lui: perioada roz, perioada albastră, fiecare perioadă fiind influenţată de o femeie din viaţa lui. Paul Gauguin a întreprins mai multe călătorii în Tahiti, astfel numele tablourilor au fost în limba tahitiană”, a precizat autoarea.

Făcând referire la autoarea volumului despre Semiotica verbalului pictural, prof. univ. dr. Oliviu Felecan a remarcat determinarea acesteia şi dorinţa ei de a se perfecţiona în educaţie, mergând pe cheltuiala proprie să studieze la Biblioteca Naţională din Paris. „Arată calitatea intelectuală coroborată cu cea umană”, a punctat Oliviu Felecan.

Lansarea de carte a fost completată de vernisajul expoziţiei de pictură ce poate fi admirată în holul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare până în 10 iunie.

„Întreaga colecţie de lucrări e subordonată imaginii Bibliotecii Judeţene pe un fundal închis. Deasupra are un înger care duce acest mesaj dincolo de orizontul cunoaşterii, prin urmare e o aplecare cu multă dăruire asupra a ceea ce înseamnă mesajul cunoaşterii. M-am uitat atent la titlurile lucrărilor, îţi inspiră imaginea care a inspirat-o pe artistă pentru că sunt nişte compoziţii”, a afirmat prof. univ. dr. Nicolae Suciu.

La rândul său, conf. univ. dr. Bertalan Kovacs a remarcat că „este un acord şi o armonie perfectă. Sunt expuse 28 de lucrări. 28 împărţit la 2 e 14 şi dacă ne gândim la Evanghelii, observăm că 14 situează la de 3 ori generaţii, de la crearea omului pe pământ. Anamaria e într-o ipostază laică, mărturisind că beneficiază de harul divin, lucru ce se confirmă”, a concluzionat Bertalan Kovacs.