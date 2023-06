Pictorul Gheorghe Codrea, cetățean de onoare

Pictorul și scenograful Gheorghe Codrea a primit titlul de cetă­țean de onoare al municipiului Sighetu Marmației. Distincția i-a fost acordată de primarul orașului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan. Artistul a aniversat în acest an intrarea în al 95-lea an din viață.

Născut pe 2 martie 1928 la Sighetu Marmației, în inima Maramureșului Istoric, Gheorghe Codrea (membru UAP din 1958) are o carieră artistică întinsă pe 7 decenii. A studiat pictura la Institutul de Arte Plastice „lon Andreescu”, Cluj-Napoca, sub îndrumarea unor profesori precum Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Nagy Imre, Andrassy Zoltan. Între 1952-1955 a continuat studiile în scenografie la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, unde i-a avut ca profesori pe Alexandru Moscu, Toni Gheorghiu și Walter Siegfried. S-a stabilit la Cluj în 1956, unde a fost scenograf–artist al Operei Române din Cluj timp de 35 de ani neîntrerupți, până la pensionare.

„Pictor și scenograf recunoscut, născut în municipiul nostru și absolvent al Liceului Dragoș Vodă, domnul Codrea este un om de o modestie rară. Din fericire, o parte din opera sa, de o frumusețe covârșitoare, a fost expusă de curând și la Sighetu Marmației. Consider că tinerii noștri au o nevoie acută de adevărate modele, iar domnul Codrea poate fi considerat un model de dedicare și pasiune, dar și o valoroasă sursă de inspirație. La mulți ani, domnule Gheorghe Codrea! Mulțumim pentru faptul că ați colorat lumea atât de frumos prin operele d-voastră. Vă mulțumim, de asemenea pentru faptul că ați promovat ima­ginea și numele municipiului Sighetu Marmației, în țară și peste hotare”, i-a transmis primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan.