Asamblaje artistice cu obiecte adunate de la vânătoare sau din târguri de vechituri

Obiectele adunate de la târgul de vechituri au devenit parte a lucrărilor de asamblaj, create de Michel Schuller. Absolvent de psihologie, Michel Schuller se regăsește în artă. E născut în București, a trăit o bună perioadă în Elveția, iar acum a fost „adoptat” de Baia Mare. Și-a expus lucrările în prima sa expoziție organizată anul acesta în Baia Mare, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”. Din decembrie, Michel Schuller este membru al Asociației Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic”.

Michel Schuller consideră că artiștii sunt mai creativi în nefericire. În momentele de cumpănă din viața lor, marii artiști au creat capodoperele de artă ce au făcut înconjurul lumii, fie că e vorba de muzică, pictură sau alt domeniu al artei. La rândul său, Michel Schuller spune că atunci când are o mâhnire preferă să se refugieze în artă pentru că îi face bine. Aici e spațiul unde se regăsește și se liniștește. Arta sa e inedită. Din obiecte strânse de la târgul de vechituri sau găsite în alte locuri, Michel Schuller realizează lucrări de artă. Așa se face că în lucrările sale se regăsesc diferite forme de lemn, chiar tocătoare de lemn din bucătărie, clanțe de uși, pămătuf de bărbierit sau trofee de la vânătoare, primite ca moștenire de la un unchi ce a fost vânător.

„Obișnuiesc să merg la târgurile de vechituri. Mă uit după obiecte ce ar putea fi folosite. Am găsit o clanță veche cu broască, inclusiv bucata de lemn de la ușa aceea veche. Am cumpărat-o și cândva o să îmi vină idee să fac ceva. Am multe lucrări cu os, cu corn de căprior, colț de mistreț. Am avut un unchi care a fost vânător și am moștenit întreaga sa colecție. Eu nu le folosesc ca trofee, ci le combin în alt mod. De exemplu, în lucrarea Casa pădurarului se poate vedea un corn de căprior și în mijloc e un colț de mistreț. Temele depind de obiectele pe care le am, le pun pe un placaj, fac poză și le combin până când ajung la varianta finală. Tehnica mea se cheamă asamblaj”, a afirmat Michel Schuller.

Artistul nu e la prima sa expoziție în Baia Mare. A mai expus în Zurich, dar atunci se ocupa de tehnica metaloplastiei. Expoziția la care a participat a fost una cu juriu, astfel încât nu a fost acceptată orice lucrare, ci doar cele care aveau un anumit nivel de calitate artistică.