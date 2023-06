Paula Seling ne invită la o „Noapte caldă”, una din piesele sale „norocoase”

Paula Seling vine în fața publicului cu un alt proiect muzical. După 23 de ani, a lansat un nou videoclip la “Noapte caldă”.

Este o nouă abordare la una dintre piesele sale „norocoase”. Videoclipul a fost filmat sub producția lui Oleg OZ, la Chișinău, în regia lui Dumitru Neagu. Despre „Noapte caldă”, Paula Seling spune că e „un videoclip cu multă veselie, pentru o vară plină de bucurie și de iubire”.

„Noapte caldă este una dintre piesele mele norocoase. Din anul 2000, când am lansat-o pe albumul Știi ce înseamnă (să fii fericit ) până în 2023, am cântat-o pe nenumărate scene, cu orchestre renumite, valoroase. Cea mai puternică amintire cu această piesă este de la Cerbul de Aur, în 2002, când am construit întregul meu moment în jurul acestei piese, scriind o parte pianistică demonstrativă, inspirată din muzica cultă. Arc peste timp, după atâția ani când a fost cântată de diferite formule și de voci, am decis să îi încredințez orchestrația lui Sandu Gorgos care a adunat o mână de oameni ce au înregistrat fiecare instrument live împreună cu Angry Band, iar mixajul a fost făcut de Sergiu Teacă”, a relatat Paula Seling