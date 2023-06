DESTĂINUIRILE UNUI INVENTATOR: “Eliminarea amoniului din apă a fost marea mea provocare”

Cristian Cristea este inventator. S-a născut în anul 1978, în Sighetul Marmației, județul Maramureș. A absolvit Universitatea Tibiscus din Timișoara, în anul 2001. În prezent este director general al firmei Maramureș Zeolite Industry SRL, cu sediul în localitatera Giulești (companie specializată pe exploatarea zeolitului natural, cercetarea și dezvoltarea de produse inovative pentru tratarea apei potabile, detoxifiere uz uman). Ce a inventat și care este povestea relației lui cu… zeolitul (dar și ce este zeolitul), puteți afla din dialogul cu Cristian Cristea.

– Dle Cristea, dacă ar fi să extrapolăm, am putea spune că relația dvs. cu zeolitul seamănă oarecum cu o poveste de dragoste. Povestiți-ne în ce context s-a înfiripat această relație.

– Totul a început în vara anului 2008, când un prieten bun, fostul jurnalist și istoric sighetean Ioan J. Popescu, mi-a spus că un grup de geologi de la Universitatea din Bonn vizitează municipiul Sighetul Marmației și vorbesc cu entuziasm despre calitatea zeolitului de Maramureș, pe care îl lăudau pentru puritatea rar întâlnită. De asemenea, îmi spunea tot Johnny, că în Franța este foarte căutat și, în concluzie, ar putea fi o afacere bună și inovatoare pe plan local.

Așa a debutat cercetarea în domeniul familiei de minerale zeolit. Timp de vreo doi ani am studiat tot ce am găsit; am intrat în contact cu profesori universitari din cadrul Catedrei de geologie din Baia Mare (șef catedră ing. Gheorghe Damian) și alte universităti și centre de cercetare din țară.

– Înțeleg că a fost o revelație, ca o… dragoste la prima vedere.

– Așa e. Tot timpul mi-au plăcut provocările, iar zeolitul a apărut ca un element de noutate totală. În perioada 2008-2010, am cartografiat județul, am determinat locația cu cel mai accesibil zeolit și cu cea mai ridicată puritate. După 2010, am început exploatarea și producția de zeolit pentru agricultură, ca fertilizant bio și pentru animale, ca aditiv furajer bio. Tot atunci am autorizat produsele la Direcția Sanitar Veterinară (DSV) și, din anul 2011, am început exportul către Austria și Ungaria.

– Zeolitul poate fi asimilat și de către organismul uman?

– Da. Mi-am dat seama de acest lucru undeva prin 2012, iar după un studiu de un an și jumătate, am autorizat produsul LITOZEN ca supliment alimentar la Institutul de Bioresurse Alimentare (IBA). Este un produs din zeolit, cu capacitate de detoxifiere generală, dar cu o capacitate mărită de a elimina din organism metalele grele, nitriții și nitrații (elemente ce le acumulăm din mâncărurile procesate). De atunci, fiind singurul producător autorizat de zeolit în domeniul alimentar din România, am furnizat zeolit pentru uz uman către marii retaileri în domeniu: Bionatura, Dacia Plant, Herbagetica etc.

– Însă zeolitul e cunoscut cu întrebuințări multiple, în multe domenii de utilizare. Cum ați făcut pasul în acest domeniu de tratare a apei potabile?

– În anul 2013, am fost contactat de TEDAGUA, o societate spaniolă care se ocupă de tratarea și desalinizarea apei, care câștigase licitația de construcție a uzinei de apă din Municipiul Mediaș, județul Sibiu. Urma construcția unei uzine care să furnizeze apă la tot orașul și mai multe localități limitrofe. Mi s-a cerut ofertă, să produc un zeolit special pentru potabilizarea apei, pentru eliminarea din apă a amoniului, fierului și manganului.

În urma negocierilor, la care au participat și producători din Italia, Slovacia și Ungaria, am fost ales ca partener și mi s-a oferit în atrepriză contractul de furnizare a materialului filtrant, pentru Uzina de apă. A fost momentul în care am început studiile aprofundate asupra apei potabile.

– Cunoaștem cu toții că potabilitatea apei este o problemă în multe comunități din țara noastră…

– Din țara noastră și nu numai. Însă acest lucru l-am aflat în perioada în care m-am dedicat studiului chimiei apei și cercetării în domeniul chimiei zeolitului și structurii moleculare, pentru a înțelege cum func­ționează și cum pot îmbună­tății calitățile naturale ale zeolitului.

Intervalul 2014-2020 a echivalat cu perioada de cercetare aprofundată cu Institutul de Cercetare și Intrumente Analitice Cluj (ICIA), Institutul de Bioresurse Alimentare (IBA), Universitatea de Nord Baia Mare și Northern British Columbia University din Canada (prin dr. Hossein Kazemian, expert in nanotehnologii). A fost o perioadă de cercetare și teste în vederea obținerii unui material filtrant din zeolit, care să elimine multipli contaminanți și să fie regenerabil.

Apoi, după finalizarea materialului filtrant, timp de aproape un an am lucrat la dezvoltarea unui proiect referitor la o stație de tratare modulară, care să funcționeze autonom și să poată fi adaptată la diferite condiții de debit sau contaminant.

– Cum s-a concretizat acest proiect de potabilizare a apei?

– În cei șase ani de cercetare, în paralel am fost contractat, pentru realizarea de stații de potabilizare a apei, de către mai multe instituții publice și companii din România. Mă refer aici la Primăria Municipiului Pitești (prin Administrația Domeniului Public), Primăria Giurgeni, jud. Ialomița, Primăria Gura Ialomiței, Primăria Mosna, jud. Sibiu, Compania Terra Building Sibiu, Compania Sud Oil Craiova (cel mai mare producător român de legume în spații protejate), Primăria Șieu, jud. Maramureș, Fabrica de ape minerale Nova Oaș, Certeze și Primăria Gârdani, jud. Maramureș.

Am realizat, în total, aproape 20 de instalații de potabilizare, de la cele mai simple, cu acționare manuală, până la cele mai complexe, complet automatizate și cu comunicare online.

– Trebuie să menționăm că există deja un brevet de invenție eliberat de OSIM.

– Da, așa este. În anul 2016 am depus la OSIM cererea de brevet pentru rețeta de obținere a unui material filtrant pentru potabilizarea apei, din zeolit natural, iar în data de 29 iulie 2022, OSIM mi-a eliberat Brevetul de Invenție nr. 132034.

Eliminarea amoniului din apă a fost provocarea cea mai mare. Am ales în mod voit să produc un material filtrant pentru eliminarea amoniului din apa, în primul rând datorită capacității naturale a zeolitului în absorbția lui, dar și datorită lipsei de pe piață a unei soluții eficiente.

– Sunt multe descoperiri / invenții care au rămas uitate, din cauza imposibilității implementării lor. Credeți că această soluție va avea succes?

– Este o soluție cu un puternic impact asupra sănătății populației: eliminăm clorul din procesul de tratare al apei. Cei șase ani petrecuți în cercetare au fost direcționați în a găsi un produs fiabil, nu doar inovator.

Sunt trei motive pentru care produsul dezvoltat se poziționează ca lider în tratarea apei potabile. În primul rând nu necesită utilizarea clorului, care știm că se descompune în apă în multe elemente cancerigene. În al doilea rând, elimină complet o gamă largă de contaminanți: arsenic, amoniu, fier, mangan, duritate și blochează dezvoltarea bacteriilor. În fine, protejăm mediul încorjurător: materialul filtrant este produs din zeolit natural și devine inert după utilizare, nu contaminează mediul.

– Cui se adresează soluția dvs.?

– Am ales să dezvolt o soluție pentru micile comunități, în special în rural, unde există cele mai mari provocări în a furniza apă potabilă familiilor. Cu toții dorim o viață mai bună pentru copiii noștri, iar pentru asta, apa trebuie să fie potabilă. Apa este materialul de construcție a celulei umane, piatra de temelie a organismului. O apă contaminată cu chimicale, clor în exces și scurgeri din canalizări ne condamnă copiii la un viitor incert.

Detalii găsiți și pe site-ul https://aqualab.ro/