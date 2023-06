Târnosirea prima dată a unei biserici din secolul al IX-lea

Duminică, 25 iunie 2023, a treia după Rusalii, când se citeşte Sfânta Evanghelie de la Matei „Despre grijile vieţii”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire, pentru prima dată, a bisericii din satul Berchez, Protopopiatul Chioar, construită între anii 1856-1860, care, până acum, nu a fost sfinţită de către un Episcop şi nu au fost aşezate Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici în piciorul Sfintei Mese.

„Am venit cu bucurie în mijlocul dragostei credincioşilor din comunitatea mică Berchez, aproximativ 160 de credincioşi. Localitatea este mai mare, majoritari sunt creştinii reformaţi maghiari, însă comunitatea românească este foarte dinamică. De 7 ani, pe al optulea an, de când păstoreşte aici Părintele Ciprian Paul Surduc, s-au apucat de restaurarea bisericuţei lor, care este o catedrală mică, în miniatură, pe care o iubesc foarte mult, biserica are peste 160 de ani, este monument istoric, dar au refăcut-o în totalitate. A fost de o modestie cuceritoare, aş spune eu, că bisericile modeste sunt cuceritoare că sunt sfinte, dar acuma este de o frumuseţe măreaţă şi are toate podoabele, toată frumuseţea unei biserici ortodoxe. S-a făcut catapeteasmă nouă, s-a pictat integral, a fost rezidită, propriu-zis, biserica, a rămas din cea veche numai scheletul, s-a turnat fundaţia integral, din beton, şi au fost tencuiţi pereţii din cărămidă, exterior şi interior, a fost construit un mic altar de vară pentru slujbele din timpul verii. Astăzi suntem împreună preoţi din Protopopiatul Chioar, în special, şi aducem apreciere şi binecuvântare Părintelui Ciprian, Consiliului Parohial şi credincioşilor de aici şi Dumnezeu i-a binecuvântat, iată, deşi suntem la sfârşit de iunie şi am trecut prin caniculă, după perioada de caniculă le-a dat Dumnezeu o vreme pe inima lor. Aşa cum a fost inima lor faţă de Dumnezeu şi de casa Lui cea preasfântă, care este aşezată sub ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul, iar astăzi o să-i ma dăruim un nou hram şi va fi împodobită după toată frumuseţea. Salvă lui Dumnezeu pentru toate!”

Slujba de târnosire

Oficiată cu respectarea tuturor regulilor Bisericii Ortodoxe, Slujba de târnosire a constituit momentul culminant al acestei zile de sărbătoare pentru credincioşii ortodocşi din această comunitate. A fost unsă cu Sfântul şi Marele Mir exteriorul pictura din interior, catapeteasma şi pictura de pe ea, interiorul Sfântului Altar, Proscomidiarul. În Sfânta Masă au fost aşezate Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici, Documentul de Sfinţire, au fost puse în cele patru colţuri icoanele Sfinţilor Evanghelişti, toate sigilate cu ceară topită, a fost unsă Sfânta Masă cu Sfântul şi Marele Mir, au fost puse veşmintele şi obiectele pentru slujirea liturgică.

Pe parcursul slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioşilor principalele etape ale sfinţii bisericii, ceea ce ei nu puteau să vadă din locul în care se aflau şi de atingerea Sfintei Mese echivalează cu o vizită şi închinarea la Mormântul Domnului de la Ierusalim.

Cu ocazia târnosirii, biserica a primit şi al doilea hram, „Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan”, care este şi ocrotitorul tinerilor din Eparhie, pe lângă cel istoric, „Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

După oficierea Slujbei de târnosire, soborul a ieşit afară, în curtea bisericii, unde a fost săvârşită Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de un sobor alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Ciprian Eugen Coza, protopopul Chioarului, Pr. Ciprian Paul Surduc, paroh, Pr. Ionuţ Pleş de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, Pr. Ioan Gheduţ din Berchezoaia, Pr. Ioan George Krauciuc din Remecioara, Pr. Alin Sergiu Coman din Remetea Chioarului, Pr. Ioan Vele din Finteuşu Mic, Pr. Ionuţ Lupşe din Finteuşu Mare, Pr. Gabriel Ionuţ Dan din Posta, Pr. Gheorghe Ştirb din Săpâia, Pr. Bogdan Danco din Arieşul de Pădure, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă au cântat Paul Coza şi Ana Maria Tibil.

Între credincioşi s-a aflat şi Călin Ovidiu Petrică, primarul comunei Remetea Chioarului, precum şi pastorul reformat al localităţii.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa celor câteva sute de credincioşi sosiţi la acest eveniment important din viaţa comunităţii, în care le-a vorbit despre felurile împărtăşirii, despre felurile sfinţirii pe care le primesc credincioşii care participă la Sfânta Liturghie de la biserică şi la slujba de târnosire.

„În pericopa evanghelică de astăzi, de la Sfântul Evanghelist Matei, din predica de pe munte, sunt trei capitole V, VI şi VII, care constituie „Carta umanităţii”. De acolo s-au inspirat toţi marii legiuitori de după Hristos, marii împăraţi creştini, marii legiuitori, când legile erau corecte şi erau făcute în parteneriat cu Dumnezeu. Acuma se fac şi legi fără de lege. Astea nu sunt inspirate din Evanghelie. Sunt ispirate din duhul lumii, de la momonna. În această predică de pe munte, care este foarte extinsă, Mântuitorul îi învaţă pe Apostoli şi pe ascultători rugăciunea Tatăl Nostru. Rugăciune esenţială. Este rugăciune adusă din Cer. Singura rugăciune pe care o rostim cu cuvintele Domnului. Restul le-am alcătuit noi şi sunt foarte inspirate, tot din Scripturi. Şi din Psalmi am făcut rugăciuni, dar asta este exact cum a rostit-o Hristos şi aşa trebuie să o rostim. Unii încearcă să o amendeze.”

Vorbind despre Evanghelia zilei, Preasfinţitul a spus că:

„Mântuitorul ne învaţă următoarele lucruri: că ochiul nostru are un rol esenţial şi că el este oglinda interiorului nostru. Vedeţi, am fost zidiţi de Dumnezeu fiecare cu înfăţişare unică şi un proiect unic al lui Dumnezeu. Şi dorim să ne privim în faţă. Aşa am fost făcuţi. Aşa am fost construiţi de Dumnezeu. Spatele n-are nicio frumuseţe, nicio valoare. Faţa, măreţia, este după chipul lui Dumnezeu. Şi faţa spune persoana şi viaţa lui, zâmbetul, lumina din ochi, bunătate, blândeţe sau, dimpotrivă, severitate. Mântuitorul a fost şi sever. Chiar a luat biciul, la un moment dat, când au transformat casa lui Dumnezeu în casă de neguţătorie. E templu. A făcut biciul şi i-a provocat pe cărturari pentru ultima dată, pentru că după aceea L-au judecat şi L-au Răstignit. În general, suntem făcuţi să ne privim cu drag. Să ne zâmbim. E scânteie divină sufletul nostru şi prin ochi se vede lucrarea lui. Ochii sunt cei care dau frumuseţea sufletului nostru interior. Şi prin ochi ne transmitem cele mai frumoase lucruri, uneori fără să vorbim unii cu alţii. Dintr-o privire ai înţeles, ai primit o binecuvântare. Şi de aceea, eu îi chem pe oameni aproape, ca să ne vedem, să ne privim.”

Daruri, mulţumiri

Ca răsplată pentru efortul făcut timp de 8 ani în refacerea bisericii şi a spaţiilor din jur, dându-le o valoare cu totul nouă de când este paroh aici, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a ridicat la rang de iconom stravrofor pe preotul paroh Ciprian Paul Surduc, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce, numind biserica şi clădirile care o înconjoară un ansamblu parohial de excepţie de înaltă valoare patrimonială, iar biserica „catedrala mică a Chioarului”.

Cu Diploma Anului Omagial au fost distinşi domnul Călin Ovidiu Petrică, primarul comunei Remetea Chioarului, Consiliul Parohial, şi binefăcătorii Vasile Ilieş, Petru Timiş, Aneta Trif, Lena Coteţ, Reghina Fatul, Cosmin Chivu şi Sorin Iosub, pictorul bisericesc.

La rândul său, Părintele paroh a mulţumit tuturor celor care au ajutat la frumoasele realizări şi a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, împreună cu credincioşii şi familia, o bederniţă cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului îndurerată de la Mănăstirea Rohia, iar pentru Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare un set de dichero-trichere.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”