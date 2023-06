Blocurile de la intersecția Alecsandri cu Republicii, moderne și funcționale

Cătălin Cherecheș: Această realizare reprezintă un exemplu clar al angajamentului față de comunitatea băimăreană

Un tronson din ansamblul imobiliar aflat la intersecția Alecsandri cu Republicii a fost cedat oficial Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș în cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți Cătălin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare, și comisarul- șef de poliție Mihai Gherman, șef al IPJ Maramureș. Aceste structuri, cândva abandonate, au fost transformate de Primăria Municipiului Baia Mare în construcții moderne și funcționale.

”Unul dintre obiectivele mele ca primar a fost și reabilitarea blocurilor abandonate de la intersecția Alecsandri cu Republicii. Împreună cu echipa mea, am transformat aceste structuri abandonate în construcții moderne și funcționale. Acum 20 de ani, Primăria a preluat de la Ministerul de Interne ca­dre de beton, au fost uitate ani de zile, dar am avut ambiția, devenind primarul orașului, să le transform în ceea ce se vede azi. Structurile de beton primite acum mulți ani de la Ministerul de Interne nu au fost cadou, Primăria fiind obligată la finalizarea blocurilor să predea în compensare un sfert din ceea ce am construit. Am cedat, totuși, cu bucurie și încredere, Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș un tronson din ansamblul imobiliar, știind că va fi util pentru funcționarea unor servicii din sfera celor cu interacțiune directă cu băimărenii”, a declarat Cătălin Cherecheș.

Primarul municipiului Baia Mare a punctat faptul că ”această realizare reprezintă un exemplu clar al angajamentului față de comunitatea băimăreană”. ”Am de­pus eforturi considerabile și a contat susținerea primită din partea unor oameni de stat care au condus Ministerul de Interne. Îi mulțumesc domnului general Gabriel Oprea care, din postura de ministru de Interne, cu câțiva ani în urmă a făcut posibilă demararea investiției. Mă bucur să finalizez proiectul acum când în fruntea Ministerului de Interne se află tot un om de stat, un om în care am multă încredere, domnul Cătălin Predoiu”, a subliniat Cătălin Cherecheș.

Tot în cadrul conferinței de presă, Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, a anunțat că, alături de modernizarea locuințelor, s-au luat măsuri pentru a facilita accesul și comunicarea directă în­tre autoritatea locală și comunitatea băimăreană.

”Deschidem două «Primării de cartier» în zona blocurilor reabilitate și în zona Gării (…) Ne dorim ca fiecare locuitor din diferitele cartiere să se simtă sprijinit și ascultat. Angajamentul nostru în dezvoltarea locuințelor continuă să fie prioritar. Anul trecut, am finalizat construcția a 230 de apartamente noi, iar acum suntem în etapa finală a reabilitării a patru blocuri de locuințe sociale, cu aproximativ 400 de apartamente. În parteneriat cu Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), vom demara noi investiții în acest an, adresate în special tinerilor specialiști”, a adăugat Cătălin Cherecheș.