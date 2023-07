Concurs de eseuri în limba engleză

98 de elevi, coordonați de 26 de profesori din 21 de școli maramureșene, și o școală din Ialomița, au răspuns apelului Școlii Gimnaziale “Dr. Victor Babeș” Baia Mare pentru eseuri în limba engleză cu tema „Tolerance through my eyes”.

Concursul a fost organizat de școala băimăreană cu sprijinul inspectorului școlar pentru limbi moderne, prof. dr. Cucuiat Marius Ciprian, ca activitate locală în cadrul proiectului Erasmus+ “Empathy for Understanding and Tolerance for Others’ Mistakes”.

Eseurile primite au fost evaluate de 13 profesori, iar cele mai bune au fost răsplătite cu premii constând în cărți în limba română sau în ediție bilingvă (română și engleză).