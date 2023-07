Pelerinaj la casa din Cer

În urmă cu un an, 22 iulie, buna noastră prietenă Ioana Ileana Ștețco, poeta care și-a sprijinit elanul liric pe plăsmuirea unui munte, s-a ridicat la Cer. Plecarea ei neașteptată ne-a lăsat aplecați asupra singurătății, ca o răchită supărată. La Desești, unde am treierat veșnicia pe numele mic, dar și la căpătâiul ei din cimitirul din Borșa, două sălcii plângătoare îi veghează memoria lirică. Ioana s-a mutat în casa din Cer construită de ea, pe când era pe pământ. Că Poezia nu este altceva decât o casă în Cer. Acolo, casa ei cu piloni de lumină, cu ferestre de rugină, una la răsărit și una la asfințit, s-a ridicat drept în mijlocul șoaptelor. Colocviile despre fericire se țin în tindă și Ioana le recită îngerilor poezii despre înstrăinare.

Casa de pe pământ o cheamă mereu acasă. Ioana, spălate fie-ți cărările, spălate fie-ți cometele, spălate cuvintele sub cerul ca un pecetar de lumină. Îmi spuneai, în urmă cu un an și o săptămână, că îngerul cu aripi multiple îți căuta mereu adresa, unde să lase o pernă în scorbură, pe bolovan, obositele gânduri mai grele ca moartea. Ne cunoșteam dintr-o vreme în care fariseii ne erau vecini de masă, dar tu erai dârză și dădeai cuvinte la păsări și scriai poeme pe o perdea de umbră. A stat și ea la porțile cetății, i s-a făcut sete, dar știa că pe creneluri sunt oameni asediați de blesteme. În casa din Cer a regăsit cuvinte murite și s-a aplecat sfios în secunda care acolo este eternă și nemișcată în stalactite. Acolo, în Cer, Ioana a fost repartizată la Școala de fete, unde nopțile sunt lungi și au gust de exil. Nu uită pădurea pentru a scrie poezii, dar nici casa pământeană din care ieșea fumul pe dos.

Pe un perete al casei din Cer este desenată grădina Mariei, în care umbrele fură culori. În doze suportabile, pictează pe stâlpul casei chipul altei Marii, care i-a pavat drumul spre casa din Cer cu plăci ceramice. Și cu multă prietenie pământeană. Ca la facerea lumii, inventăm veșnicia, iar eu bat țăruși la marginea luminii și duc prin târg zale de sticlă. Ioanei i-a fost dat să tulbure felinarele vremii, a purtat mătăsuri din nordul cuvintelor. Apoi a scris sonetele verii, și ale altor anotimpuri, a dezmierdat cântecul mierlei și a înconjurat lumea ei în căruțe trase de vulturi. Se tot întreba, plimbându-se pe strada cu iederă, ce pasăre cântă în urma cuvintelor ei. Noaptea citea în lună ca într-un letopiseț. Apoi și-a dăruit o strofă pe care a pus-o struț la casa din Cer.

Și nu credeam că totuși se mai poate/ pe cai albaștri nevă­zuți de soare/ să ne plecăm la rădăcina morții/ lucizi și dăruindu-ne o floare. Cu gândul, am fost pelerin la casa din Cer. Am intrat în tinda poemelor, unde am ascultat muzica înțelesurilor lirice, o încântare învăluită în vrajă. Pe peretele vopsit în albastru stă scrisă mărturisirea criticului Gheorghe Grigurcu: “Ne aflam undeva în Nordul țării, pe o pajiște înverzită, într-o zi triumfător solară. Făptura glacială, mlădioasă, cu un surâs delicat și un mers plutitor, Ioana Ileana ne apărea atunci ca o întrupare a poeziei. Nu era nevoie să aștearnă versuri pentru a o percepe astfel. Dar fata atracțioasă de odinioară a devenit o scriitoare matură. Pentru ea, infinitul a devenit o metaforă a transcendenței.”

La ușa de la intrare în casa din Cer, pe o tăbliță din aur sunt săpate aprecierile criticului literar Al. Cistelecan: „Dacă nu o artă a echilibrului, atunci o artă a echilibrării îi e specifică Ioanei. A unei echilibrări care-și asumă însă acuitatea anxioasă a stărilor și care pune totdeauna un gram de suavitate în șarja violentă sau, dimpotrivă, un strop de vin fiert în caligrafia de diafane. O farmacistă rafinată a melancoliei existențiale e, de fapt, Ioana Ileana Ștețco.” Pe spătarul unui jilț, pe care stă îngerul păzitor, stau scrise cuvintele poetului Ion Mureșan: „Poezia Ioanei e năvalnică ca o alunecare de teren, o adevărată Apocalipsă își face cunoscute semnele.” În camera cu ferestre spre Râul Doamnei, de unde veghează cățelul Cerului, pe o ladă de zestre stau scrise și gândurile mele: “Să locuiești atâta vreme într-un Cuvânt și să cobori în Cetate când socotești că ritualul poate fi dezvăluit, este dovada unui creator original”. Da, Ioana și-a zidit casa în Cer, pe partea dreaptă a Raiului, încă de când hălăduia pe pământ. Cu asta ne mângâiem noi, prietenii și cititorii poemelor ei. Pe care ni le-a lăsat și nouă ca amintiri ziditoare.

Zadarnic spunem că timpul trece repede, un an fără Ioana se simte în alcătuirea zilelor și nopților. Da, o să dăm și noi seama, Doamnă! Deocamdată locuiești în casa din Cer și în memoria noastră.