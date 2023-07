Peste 10 milioane de euro pentru şcolile din Baia Mare

Primarul Cătălin Cherecheș propulsează educația din Baia Mare la standardul de excelență

50.000.000 de lei pentru modernizarea și dotarea grădinițelor și a școlilor din Baia Mare, de la laboratoare diverse, săli de sport, dar și cabinete medicale!

Primarul Cătălin Cherecheș, împreună cu prim- ministrul Marcel Ciolacu, a semnat miercuri, 26 iulie 2023, la Palatul Victoria, un contract de finanțare istoric pentru dezvoltarea educației în Baia Mare. La ceremonia de semnare au fost prezenți președintele Senatului, Nicolae Ionel Ciucă; ministrul Educației, Ligia Deca; ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Adrian Câciu, alături de alți reprezentanți ai structurilor de stat și ai administrației centrale și locale.

Investiție monumentală pentru modernizarea și dotarea unităților de învățământ din Baia Mare

Municipiul Baia Mare va beneficia de peste 50.000.000 de lei în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, finanțare destinată dotării a peste 5.600 de unități de învățământ din România. Proiectul vizează modernizarea și dotarea a 44 de unități de învățământ din Baia Mare, având ca obiectiv general asigurarea unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Educația, o prioritate pentru administrația Cherecheș

Proiectul propus de Primarul Cătălin Cherecheș are ca scop îmbună­tățirea cadrului fizic al școlilor și dezvoltarea echipamentelor TIC din cadrul acestora. Elevii vor beneficia de tehnologii de ultimă generație, echipamente IT, mobilier modern și materiale didactice inovatoare pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea abilităților tehnice necesare în lu­mea digitală.

Primarul Cătălin Cherecheș reafirmă astfel angajamentul său față de dezvoltarea educației în Baia Mare și așteaptă cu entuziasm implementarea acestui proiect ambițios, care va aduce o schimbare semnificativă în sistemul educațional local.

„Administrația locală a municipiului Baia Mare este dedicată progresului și dezvoltării comunității, lucrând constant pentru a oferi oportunități și facilități moderne pentru cetățeni. Prin implicarea activă în proiecte de finanțare masive, Primăria Baia Mare se angajează să asigure un viitor mai bun pentru toți locuitorii săi. Educația a fost și este pentru mine și colegii mei o prioritate și, după mai bine de 10 ani în care am investit masiv în modernizarea și dotarea unităților de învă­țământ, după implementarea acestui nou proiect, pot spune cu bucurie și mulțumire că vom ajunge acolo unde ne dorim cu toții: vom avea condiții excepționale de în­vățământ în toate unită­țile din Baia Mare” – Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare

Ce investiții se vor realiza prin acest proiect?

Vor fi modernizate 22 laboratoare de informatică destinate ciclului gimnazial și liceal cu echipamente IT și mobilier; 9 laboratoare de informatică destinate ciclului preșcolar cu echipamente IT și mobilier; 7 laboratoare de informatică destinate unităților de învățământ din rețeaua IPT. Vor fi modernizate 887 de săli de clasă cu echipamente IT; 851 de săli de clasă cu mobilier și materiale didactice specifice. Vor fi modernizate sau înființate și dotate 30 laboratoare multidisciplinare (fizică, chimie, biologie) cu materiale didactice specifice, echipamente digitale și mobilier specific; 36 săli de sport cu echipamente și dotări specifice. Vor fi modernizate sau înființate 43 cabinete de asistență psihopedagogică cu mobilier, materiale didactice și echipament digital, respectiv 29 de cabinete școlare și 7 ateliere de practică.

Lista unităților de învățământ din Baia Mare care vor beneficia de investiții:

Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4; Grădiniţa cu Program Prelungit STEP BY STEP; Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8; Grădinița cu Program Normal Nr. 12; Grădinița cu Program Normal Nr. 32; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9; Grădinița cu Program Normal Nr. 20; Grădinița cu Program Prelungit Nr.10; Grădinița cu Program Normal Nr. 13; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25; Grădinița cu Program Prelungit Nr.27; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28; Grădiniţa cu Program Prelungit „Micul Prinţ”; Grădinița cu Program Normal nr. 2; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 30; Grădinița Floare de Colţ; Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34; Grădinița cu Program Prelungit „Otilia Cazimir”; Școala Gimnazială „Octavian Goga”; Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”; Școala Gimnazială „Avram Iancu”; Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”; Şcoala Gimnazială ”Nichita Stănescu”; Școala Gimnazială „Lucian Blaga”; Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”; Grădinița cu Program Normal nr. 24; Școala Gimnazială Nr. 13; Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”; Școala Gimnazială ”Petre Dulfu”; Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”; Școala Gimnazială ”Doctor Victor Babeș”; Școala Gimnazială ”George Coșbuc”; Şcoala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale”; Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”; Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”; Școala Gimnazială Nr. 18; Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”; Liceul Tehnologic ”Transilvania”; Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”; Colegiul Tehnic ”C.N. Neniţescu”; Colegiul Tehnic „George Barițiu”; Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”; Colegiul Național „Vasile Lucaciu”; Colegiul Național ”Mihai Eminescu”; Liceul cu Program Sportiv; Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”; Liceul Teoretic „Emil Racoviță”; Liceul Teoretic ”Németh László”; Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”; Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Iosif Mărturisitorul”; Liceul Teologic Penticostal și Colegiul de Arte.