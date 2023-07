Proiectele „Tranziția spre servicii sociale în comunitate” și „Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate”, pe care ASSOC le derulează în parteneriat cu DGASPC Maramureș, sunt considerate ca fiind modele de bună practică în ce privește descentralizarea serviciilor de îngrijire destinate persoanelor cu dizabilități.

Recent, locuințele ma­xim protejate administrate de ASSOC la Groși, au fost vizitate de președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, care a menționat că aceasta este calitatea la care trebuie oferite servicii sociale persoanelor cu dizabilități. ASSOC are experiență în acest domeniu, pentru că, la nivel național, a înființat unul dintre primele centre de îngrijire a adulților cu dizabiltăți. Centrul „Pinochio” din Cărbunari, care funcționează din 2014, a devenit o casă pentru 14 tineri cu dizabilităţi proveniţi din Sistemul de Protecţie Specială. În Groși, sunt 4 case fiecare cu câte 10 rezidenți proveniți din centrul de ocrotire de la Sighetu Marmației.

“Încă din primele zile de mandat mi-am propus să îmbunătățesc condițiile pentru oamenii care n-au nicio speranță, niciun ajutor, cei pentru care prea puține s-au făcut, pentru cei din sistemul public de asistență socială pe care Consiliul Județean, prin DGASPC, îi are în grijă și pentru copiii cu nevoi speciale.

Am început câteva proiecte de suflet pentru suflete, proiecte în premieră pentru Consiliul Județean Maramureș și DGASPC, care să rezolve o parte din infrastructura necesară în sistemul public de asistență socială și infrastructura pentru dezvoltarea de servicii publice pentru copiii cu nevoi speciale” – a precizat Ionel Bogdan.

Sunt în total 12 case construite în ultimii doi ani, câte patru case la Groși, Mireșu Mare și Sighetu Marmației. Ultimele 8 vor fi date în folosință în toamna aceasta. Cele 12 case vor găzdui 120 de beneficiari care sunt sau vor fi relocați din alte centre.

Aceste proiecte au o valoare de peste 15,9 milioane lei, iar cofinanțarea CJ Maramureș este de peste 10 milioane lei.

Tot din acest registru sunt alte trei investiții pentru persoanele cu dizabilități. Trei centre de zi pentru acești oameni, la Poienile de Sub Munte, Sighetu Marmației și la Firiza. Toate cu o valoare de peste 7 milioane lei.

“Un alt proiect de suflet este Althera, Centrul pentru Terapii Alternative pentru copiii cu nevoi speciale, pe care l-am finalizat ca și construcție și la care lucrăm acum pe partea de dotări și pe structura de specialiști care vor lucra cu copiii maramureșenilor și nu numai, care au mare nevoie de terapii și programe speciale de recuperare. Am mare încredere că acest centru va fi unul de EXCELENȚĂ pentru Ma­ramureș și pentru România. S-au investit și aici peste 15 milioane lei”- a completat Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș. (o.m.)