Proiecte câştigate, în pregătire în Poienile de sub Munte

Comuna Poienile de sub Munte are în pregătire noi investiţii, gata câştigate. Primarul Alexa Chifa ne spune că are proiect depus la PNRR pentru reabilitarea spitalului (dispensarul medical cel nou e gata), la fel pentru modernizarea căminului cultural.

Se adaugă mobilier pentru două şcoli, plus dotări cu echipamente IT şi pentru laboratoare. Prin Fondul de Mediu, se finanţează reabilitarea iluminatului public cu lămpi LED, plus două staţii de încărcare maşini electrice.