Continuă verificările interne în cazul scandalului de la DGASPC

Conducerea Consiliului Judeţean Maramureş a informat că în continuare se desfăşoară o anchetă internă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş (DGASPC) în cazul scandalului cu beneficiarii ţinuţi în condiţii improprii la centrele Asociaţiei Re-Min din Mureş.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Bogdan, spune că la nivelul instituţiei judeţene a fost numită o comisie de disciplină internă care se ocupă de verificări. Comisia e condusă de secretarul general şi îi are în componenţă pe şeful Direcţiei Juridice, precum şi un reprezentant al sindicatului. La finalul anchetei se vor face publice aspectele constatate.

Şeful administraţiei judeţene, Ionel Bogdan, a arătat că cei 26 de beneficiari din Maramureş au fost duşi la centrul din Mureş în ianuarie 2022.

„A fost o situaţie pe care la momentul respectiv ne-a prezentat-o în plen fosta directoare în decembrie 2021, cu o lună înainte. Ne aducea la cunoştinţă că din motive ce ţin de nerealizarea unor obiective de-a lungul timpului, suntem pe punctul de a pierde acreditările şi finanţarea de la bugetul de stat, cei aproape de 80 milioane lei care ne sunt alocaţi şi care oricum nu ne ajung pentru că mereu trebuie să venim cu completări, cu sume suplimentare pentru a putea susţine activitatea DGASPC şi a centrelor pe care le avem. DGASPC a avut 52 de centre. Mai are 35. Rând pe rând s-au închis centre, nu s-a pus nimic în loc, infrastructura DGASPC nu a fost reabilitată, nu a fost pusă la loc, personal de specialitate a fost angajat doar pe alocuri şi insuficient şi drept urmare am avut această situaţie cu cei 26 de beneficiari. Ni s-a prezentat situaţia frumoasă cu beneficiarii. În realitate, în urma verificărilor cerute am constatat că beneficiarii erau într-un alt centru, nu la Bărdeşti. Erau la Târgu Mureş unde aveau autorizaţie provizorie de funcţionare”, a relatat Ionel Bogdan.

Problemele au ieşit la iveală luna trecută după ce în zonă a fost trimis Corpul de Control. Verificările s-au lăsat cu sesizarea instituţiilor abilitate, demisia conducerii DGASPC, cu o plângere penală şi anchete interne.

„Ceea ce s-a întâmplat, faptul că nu am avut nici pe departe imaginea de ansamblu a ceea ce se întâmpla acolo, am sesizat toate instituţiile abilitate. Unii dintre beneficiari nu au nici aparţinători, nu îi caută nimeni. DGASPC are 1.100 de beneficiari de care se preocupă. Din păcate, a existat această situaţie, cine s-a ocupat de aceste contracte şi nu le-a verificat cum trebuie va răspunde în faţa legii. Nu ştim dacă nu cumva îi mutau în altă parte când se mergea în verificări. Aceste lucruri le vor scoate la suprafaţă anchetele instituţiilor abilitate. Am aflat pe acest parcurs că sunt 4 beneficiari care au decedat. E vorba despre: Şofronici Ioan internat la Spitalul Clinic de Urgenţă Târgu Mureş, la ATI, Pop Cristina Diana, în vârstă de 35 de ani, Rezmives Irina şi Oros Adriana Corina. Au fost patru decese. Având în vedere că vorbim de un contract cu un operator privat, DGASPC trebuia să informeze autoritatea tutelară cu ce se întâmplă acolo”, a mai spus preşedintele CJ.

Pe de altă parte, oficialii CJ Maramureş au subliniat că vor continua investiţiile la DGASPC.

„Noi, ca şi CJ Maramureş, suntem prima instituţie care am investit în infra­structura DGASPC. Vorbim de peste 38 milioane lei în ultimii doi ani, din care doar 10 milioane din fonduri europene, restul din bugetul CJ. Avem 12 case care sunt finalizate. 4 sunt date în folosinţă, iar 8 urmează să fie date în folosinţă, locuinţe protejate. Ne vom strădui să ducem la bun sfârşit proiectele DGASPC, să adu­cem şi alte resurse pentru ca beneficiarii să aibă parte de cele mai bune condiţii. Sunt multe lucruri ce trebuie îndreptate”, a concluzionat conducerea Consiliului Judeţean.