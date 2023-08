Produse intelectuale gratuite, în folosul tinerilor

Federația YMCA România, în calitate de coordonator, împreună cu Asociația Young Initiative România, Sdrujenie ”Nadejda-CRD” Bulgaria, The Coordinating Committee for International Voluntary Service Franța și Alliance Europeenne des YMCA Belgia, în calitate de parteneri, anunță încheierea proiectului de parteneriat strategic pentru tineret ”#AlwaysON for youth”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+.

Desfășurat pe o perioadă de doi ani și patru luni, proiectul a avut ca scop creșterea capacității ONG-urilor de tineret din România, Franța, Bulgaria, Belgia și a rețelelor federative ale consorțiului de a lucra cu tinerii, inclusiv cu cei proveniţi din medii vulnerabile, dezvoltând lucrul digital cu tinerii, incluziunea și siguranța digitală.

”Principalele rezultate ale proiectului sunt: Digital Youth Work Community of Learning – o comunitate/ platformă digitală de învățare dedicată lucrului online cu tinerii cuprinzând peste 130 de lucrători de tineret din cel puțin opt țări din UE (și alte țări europene și non-europene prin extensie); studiul «Shaping Digital Inclusion, Safety and Wellbeing in a Post-Pandemic Context» – o cercetare privind incluziunea digitală și siguranța în context postpandemie creată prin implicarea unui număr de 447 de tineri și lucrători de tineret din Europa, ea putând fi accesată pe websiteul proiectului la www.youth work.digital; crearea unui curs în format MOOC privind incluziunea și siguranța digitală – acesta este disponibil gratuit la adresa www. digitalyouthwork.teachable. com și poate fi accesat din orice locație și orice dispozitiv conectat la Internet; sesiune de formare formare profesională pentru lucrul digital cu tinerii şi incluziune digitală a 30 de lucrători de tineret din cel puțin 4 țări din UE – training desfășurat în luna septembrie 2022 în localitatea Bansko, Bulgaria; set de cinci instrumente de gamificare utile organizațiilor de tineret pentru a-și dezvolta strategiile de incluziune digitală – instrumentele sunt gratuite și pot fi accesate pe website-ul proiectului la www.youthwork.digital”, a explicat Alina Pop, manager proiect.

Toate produsele intelectuale create în acest proiect sunt destinate lucrătorilor de tineret, profesorilor, tinerilor și organizațiilor care lucrează cu tinerii.

Grupul țintă al proiectului este format din lucrători de tineret din cel puțin patru țări europene care doresc să se perfecționeze în lucrul digital cu tinerii și incluziunea digitală, organizații de tineret care doresc să își dezvolte o strategie privind lucrul digital cu tinerii și, nu în ultimul rând, profesorii care pot găsi surse de inspirație în practicile de incluziune digitală și lucrul digital cu tinerii.

Proiectul a avut o durată de 28 luni, respectiv aprilie 2021 – iulie 2023, și are o valoare totală de 175.203 euro.