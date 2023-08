Pamflet • Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

În munții plini de aur, un preot a luat biserica pe persoană fizică. Cu mottoul: „Sunt secui/Nu mă plec în fața nimănui!”

Am aflat recent de existența unui preot ușor taliban pe meleaguri maramureșene. E venit din Secuime, slujește într-o comună mică, cu populație maghiară majoritară. Populație care e împărțită, mare parte sunt nemulțumiți de el, ceilalți își tem locul în Rai. Preotul de față e fățiș antiromân și antiortodox, culmea e că se petrece în comuna unde, înaintea lui, preoții romano-catolic și ortodox au fost făcuți cetățeni de onoare pentru că au slujit în pace, decenii întregi, în aceeași biserică, schimbând doar decorul!!!

Acum, în comună e rumoare și vâlvă. Preotul ține ședințe UDMR în biserică…și noi ne întrebam dacă au activitate domnii, uite, au! A acceptat pe terenul bisericii o capelă mortuară multiconfesională, cu bani de la Primărie, dar adună bani de la oameni, în plus se jură că o face cu sprijinul UDMR, nu al autorității locale… Același preot are teoretic ore de religie la școală, copiii și părinții au optat pentru cult ortodox sau romano-catolic…doar că el e pe statul de plată fără să fi ținut nici măcar o singură oră de religie… în 13 ani!! Ani la rând a dizolvat consiliul parohial, care-l încurca. A adunat bani de nu-știm-câte ori pentru gardul bisericii, de ani încoace, dar deo­camdată sunt doar stâlpii. E și activ… a angajat o menajeră pe stat de plată, pe post de cantor, iar la slujbe are fundal și cantor…de pe laptop! Își iubește credincioșii…unul mai afumat a îndrăznit să-i reproșeze ceva… evident nu în biserică… a sărit din mașină și l-a luat de gât!

Și lista poate continua la nesfârșit, mai avem marfă interesantă, din ce în ce mai fierbinte, mai ludică. Ne oprim, mai ales din respect pentru săteni. Dar atitudinea antiromânească și campania fățișă pentru un partid, plus abuzurile ne fac să reacționăm. Încă o dată și încă o dată, până se înțelege acolo, sus, la conducere, că omul a luat Biserica pe persoană fizică. Și da, știm, e penurie de preoți romano-catolici în țară, dar nu știm dacă e în regulă să ții cu orice preț un preot care lucrează pentru el însuși. Vom reveni, cu siguranță (națională!) Apropo…

Măreața realizare a noului Guvern • Distrugerea ultimelor urme de economie reală și funcțională

Noile modificări fiscale propuse de noul Guvern par a fi făcute de dușmani ai României, zici că au fost schițate la Ambasada Rusiei, să zicem. Cum să apeși și mai mult pe umerii economiei private, care abia-abia duce povara fiscală. În timp ce și ca să ai tu cu ce hrăni aparatul de Stat? Cum să mai apeși cu taxe și impozite pe cetă­țeanul care abia-abia își revine după prețuri uriașe și fluctuante la alimente și combustibil? Care a ieșit oricum scuturat din criza economică din 2008, din cea sanitară din 2020 încoace? Ca să poți da tu vouchere, pensii speciale, sporuri de stat în c…r? Cum să crești tu TVA când știi că ăla se sparge fix pe ultima verigă, adică pe cetățean? Cum să faci tu joc de glezne că scazi prețurile la alimente când știi clar că măsura, foarte periculoasă de altfel, va func­ționa în cel mai bun caz până la Crăciun, când cresc prețurile înapoi, și toate acestea pentru că te temi să te atingi de nepoții și străbunicii lor din aparatul de Stat? Te temi să te atingi de Sănătate care… e cum e, știm cu toții cum se crapă pe hol de spital că n-ai programare, ba le dai salarii maximale pe grilă? Să te atingi de învățământul de calitate mediocră (vezi titularizările…), de teamă că ți-o mai capeți o dată în stradă? Câtă lipsă de …organe genitale masculine poți să ai tu, Guvernule, să apeși și mai mult pe popor, de frică, pentru votul ăla asigurat de la cei cărora li-i cald și bine și iau spor de Tetris? Toate acestea au un nume. Se numește Guvernul României 2023. Doar c-ar trebui să începeți să vă temeți de toamna asta, trec căldurile, va fi răcoare și fain de ieșit la plimbare pe marile bulevarde…

Mama ei de gramatikă

„#DreptatepenteuRomania”, zice un partid în plină ascensiune. Și nu e prima gafă, poate că printre specialiștii partidului, ar trebui să se infiltreze și unul în gramatică. Ar ajuta mult cauza!

Prețul cartofilor albi a scăzut cu 50%! Pe toată planeta și nu numai!

Un parlamentar de-al nostru, abil de altfel și foarte transpus în lupta politică, ne anunță că a scăzut prețul cartofilor albi cu 50%!!! Victooorie! Am mers în piața en gros…nțțț, nici vorbă. În marketul de cartier. Nțțț, nope. Adică mai citim din postări și ne spune că doar o mare rețea comercială a scăzut prețul cartofilor… așa zi, dom’le! Cu nume, cu siglă, să fie și publicitar!

Se ascute lupta! Fie ca cel mai bun să trăiască! Cu o zi mai mult ca cel înfrânt!

Am înfrânt, fraților! În sfârșit, se caftesc între ei, nu mai dau în noi! Zice un deputat din partidul galben despre altul din partidul roșu. „Știm cu toții vechiul proverb românesc: «Un nebun aruncă o piatră în apă și zece înțelepți nu o pot scoate». Cam așa se întâmplă acum lucrurile și cu găsirea măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar. Adrian Câciu, talentatul ministru al Finanțelor din 2022, și când vorbesc de talent nu mă refer la aptitudinile sale de finanțist, ci la cele de interpret karaoke în cluburile bucureștene, a făcut, după cum l-a tăiat capul și după cum i-a dictat partidul, un buget total nerealist, în care a supraestimat veniturile bugetare și a subdimensionat cheltuielile din 2023. Un buget pentru care nu s-a consultat cu specialiștii, doar cu partidul orientat spre măsuri populiste. Astăzi, ne chinuim să găsim soluții pentru a nu distruge afacerile și pentru a reuși menținerea deficitului în norme care să nu afecteze fondurile europene pe care țara noastră le are la dispoziție. Partidul (…) trebuie să dezbrace haina ipocriziei politice, să își asume responsabilitatea pentru dezastrul bugetar al ministrului Câciu și să accepte soluții pentru reducerea deficitului bugetar care să nu afecteze în cele din urmă creșterea economică. Țin să le reamintesc liderilor P(…) și dezinformatorului de serviciu, deputatul (…), că guvernările conduse de premieri liberali au reușit în ultimii doi ani creșteri economice importante. Iar la capitolul competență, deputatul (…) ar trebui să își amintească că la finalul celor patru ani de mandat la șefia CJ Maramureș a bifat doar 15 km de drum reabilitați” Dă-i, umflă-l, că și el dă!

Acest material este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.