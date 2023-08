Prima tabără destinată copiilor cu diabet zaharat și părinților acestora • Șuior, 6-12 august

Prin implicarea Dr. Gabriela Florian – medic primar pediatru, șef secție pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, Președinte Asociația Primero, cu sprijinul Dr. Lucian Bogdan Mihail – director medical și al managerului Oros George Alexandru, a fost organizată prima tabără destinată copiilor cu diabet și părinților acestora.

Astfel, în perioada 6-12 august 2023, la Complex Turistic Șuior se desfășoară prima tabără pentru copiii cu diabet din județul Maramureș – Primero Camp – tabără gratuită de educație medicală, organizată de medici pentru pacienți.

Este vorba de 18 copii cu vârsta între 5 și 17 ani, însoțiți de către un părinte, colectiv medical format din 3 medici – Dr. Gabriela Florian, Dr. Sima Diana, Dr. Ghimiciu Ana ( Galați), 2 medici pensionari – voluntariat – Dr. Ceaunică Cosette și dr. Foia Nelia, 4 asistente – As. Nadia Rogojan, As. Dorina Pop, As. Ionela Filip și As. Loredana Micu și 1 psiholog clinician – Mihaela Mariș și 2 voluntari.

În taberele pentru copii cu boli cronice, conform standardelor internaționale, trebuie asigurate și situațiile de urgență, acest lucru fiind posibil cu ajutorul dr. Cosmin Florian – din cadrul secției UPU SMURD Baia Mare.

Acest eveniment a fost realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș, Aramis Group, Trust Med, Novo Nordisk și Nestle și prin implicarea personalului medical din Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Pe perioada taberei, programul cuprinde ore de educație medicală, prezentare de tehnologie medicală, ședințe și activități cu psihologul, activități de diferite tipuri- drumeții în natură, profitând de potențialul geografic al zonei, activități educaționale Montessori și activități pentru părinți cu persoane acreditate în acest domeniu, pentru a putea găsi metode prin care să gestioneze mai bine stresul de zi cu zi dat de gestionarea diabetului, activitate Salvamont și curs de suport vital de bază.

Toate aceste activități se desfășoară pe fondul monitorizării continue 24/7 a valorilor glicemice, 3 mese principale, 3 gustări și dozele de insulină aferente.

În prima zi de tabără au fost montați 4 senzori de monitorizare glicemică – obținuți prin donație, iar în cea de-a doua zi au fost efectuate examene de picior – examen obligatoriu al pacientului cu diabet – pentru copii acesta trebuie să fie efectuat în primii 5 ani de la diagnostic o dată, iar după 5 ani de la diagnostic trebuie efectuat anual. Vom reveni la finalul taberei cu alte informații și cu păreri ale participanților.

“ Doresc să o felicit pe doamna dr. Gabriela Florian pentru organizarea în premieră a acestei tabere destinate copiilor bolnavi de diabet și părinților lor, să le mulțumesc tuturor cadrelor medicale implicate în acest proiect și celor care au susținut această tabără. Este un proiect mai special, pe care mă bucur că am reușit să îl realizăm și sunt convins că vom putea derula și alte proiecte de succes cu Asociația Primero”, a declarat managerul SJUBM, Alexandru Oros.