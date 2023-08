Despre politică și oameni

Cristian Niculescu-Țâgârlaș: ”Maramureșenilor le spun să aibă încredere în mine, politicianul cu peste douăzeci de ani de activitate liberală, juristul cu peste două decenii de experiență profesională și omul care este conștient că a fi în serviciul public este o onoare, dar și o imensă responsabilitate!”

Vacanța parlamentară este o perioadă de muncă intensă pentru unii demnitari, conștienți de faptul că în noua sesiune îi așteaptă numeroase proiecte de legi importante, a căror dezbatere și aprobare este imperios necesară. Despre preocupările unui parlamentar responsabil, am purtat o discuție cu avocatul Cristian Niculescu-Țâgârlaș – președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senatul României.

R: Mai sunt două săptămâni până la deschiderea celei de a doua sesiuni parlamentare din acest an și vă întreb ce priorități aveți pe agenda de lucru, în contextul problematicii majore cu care se confruntă societatea românească astăzi?

Cristian Niculescu-Țâgârlaș: Trăim într-un context dificil, care presupune multiple provocări pentru perioada imediat următoare. Recent, lumea a ieșit dintr-o pandemie care a schimbat sau a influențat, într-o măsură mai mare sau mai mică, viața tuturor, o perioadă care a trebuit gestionată într-un mod cât mai pragmatic pentru a nu permite ca omenirea să alunece în haos. Economia a fost afectată, viața noastră de zi cu zi a fost bulversată de restricții majore, unele țări au intrat în recesiune, altele în criză, iar din februarie 2022, suntem martorii unui război care atentează nu doar la stabilitatea regională, ci și la cea a continentului. În România încă mai avem creștere economică, activitatea instituțiilor și viața cetățenilor continuă în siguranță, chiar dacă este influențată de inflație și escaladarea prețurilor. Avem la Senat mai multe proiecte legislative importante care se află pe agenda prioritară a comisiei juridice și o mare parte din această vacanță am alocat-o, asemenea multor colegi, studierii, documentării și pregătirii viitoarelor dezbateri legislative.

R: Stabilitatea României este esențială, iar pe lângă provocarea reprezentată de activitatea internă avem și obligații externe asumate ca țară membră a Uniunii Europene și a NATO. Considerați că măsurile propuse de noul cabinet și de actuala coaliție de guvernare sunt cele mai bune soluții posibile sau doar niște măsuri care vizează menținerea păcii sociale în perspectiva anului electoral 2024?

Cristian Niculescu-Țâgârlaș: Nu intră în atribuțiile mele ca senator să comentez, acum, deciziile coaliției sau ale Executivului. Asta nu înseamnă că nu cunosc sau nu am opinii privind propunerile discutate în ultima perioadă, păreri pe care le voi exprima în contextul instituțional și la momentul potrivit. Avem nevoie de stabilitate politică, economică și socială pentru a putea îndeplini obiective majore, precum: accesarea fondurilor din PNRR, realizarea planului național de investiții, reducerea deficitului bugetar și creșterea calității vieții românilor. Iar aceste ținte nu se pot atinge dacă există tensiuni sociale, oameni în stradă sau neînțelegeri politice. Interesul general trebuie să primeze în fața intereselor partinice, a orgoliilor personale sau de grup. Anul 2023 este unul extrem de important pentru parcursul nostru ca țară, pe termen scurt și mediu, motiv pentru care trebuie să acționăm cu maximă responsabilitate și rigoare.

R: Sarcina unui parlamentar este și aceea de a cunoaște situația din circumscripția pe care o reprezintă, să preia problemele cetățenilor și ale autorităților locale. Cât de des mergeți în comunitățile locale și ce alte forme de interacțiune aveți cu maramureșenii? De fapt ce le spuneți oamenilor cu care vă întâlniți și au așteptări de la Dumneavoastră?

Cristian Niculescu-Țâgârlaș: Am să vă răspund pe rând și cât mai pragmatic. Merg în comunități de fiecare dată când sunt acasă, încercând să răspund la cât mai multe solicitări privind prezența mea la întâlniri cu autoritățile locale, asociațiile profesionale sau civice și cetățenii. Cu maramureșenii mă întâlnesc în adunările la care particip și la diverse evenimente locale, dar și la audiențele organizate atât la biroul parlamentar, cât și în deplasările curente. Preiau toate problemele acestora, intervin acolo unde există blocaje în birocrația instituțională și mă preocup ca fiecare problemă ridicată să primească un răspuns. Un coleg jurnalist de-al dumneavoastră m-a întrebat câți bani am adus în județ în acest mandat. Credeți că e corectă imaginea sau cutuma potrivit căreia un parlamentar este un personaj care vine din București, săptămânal, cu o geantă de bani sau dispoziții de alocări bugetare pentru a asfalta un drum comunal sau a repara un podeț? Asta intră de fapt în atribuțiile administrației publice locale, care beneficiază de suportul meu de fiecare dată când apelează la mine. Sarcina mea, ca senator și președinte al comisiei juridice, este să fac legi și să acționez pentru buna funcționare a activității parlamentare și sunt hotărât să continui în aceeași manieră exigentă și riguroasă pentru ca statul să funcționeze corect, în beneficiul cetățenilor. Iar oamenilor le spun să aibă încredere în mine, politicianul cu peste douăzeci de ani de activitate liberală, juristul cu peste două decenii de experiență profesională și omul care este conștient, că a fi în serviciu public este o onoare, dar și o imensă respunsabilitate!

Mihai Popa