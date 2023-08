Gest șocant • Țeavă de alimentare cu apă, blocată intenționat!

O faptă antisocială s-a petrecut zilele trecute în Giulești. Un individ (nu se cunoaște cine) a tăiat conducta de alimentare cu apă potabilă a satului și a obturat-o cu o bucată de metal.

Consecința a fost una gravă – mai multe gospodării au rămas efectiv fără apă la robinete! Angajații primăriei au trecut la verificarea rețelei și nu mică le-a fost mirarea de ce au descoperit: „De câteva zile am primit mai multe sesizări cu privire la faptul că presiunea apei din rețeaua de la Giulești este foarte scăzută, ba mai mult, în unele locații, nu ajunge deloc. Am luat măsuri și am verificat cu angajații primăriei întreaga coloană, centimetru cu centimetru. Am identificat defecțiunea și am constatat că este vorba de o mână rău intenționată. Țeava a fost tăiată și obturată cu o bucată de metal. Stăm și ne întrebăm: dacă cineva are vreo problemă cu cei care vremelnic administrează comuna, atunci de ce trebuie să sufere întregul sat?”, a spus mâhnit Laurențiu Batin, primarul din Giulești. Edilul a postat pe contul său de socializare și o filmare cu „isprava”, pentru ca toţi cetă­țenii comunei să poată vedea modul în care „s-a operat” toată acțiunea de către cel sau cei rău intenționați.