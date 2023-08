70% Saligny finalizat în Groșii Țibleșului, al doilea pârâu casetat transformat în drum de la noi!

Cu câteva luni în urmă, lăudam comuna Groşii Ţibleşului că a finalizat o sală de sport cu câteva luni înainte de termen. Acum… ori au noroc de meşteri buni ori se ţin de capul lor, pentru că edilul Nicolaie Burzo spune că a ajuns la 70% din execuţie la programul Saligny (în timp ce alţii nici măcar nu l-au început, nici nu au semnat finanţarea…)

”Mai avem de făcut 1,5 kilometri de rigole, apoi stratul de uzură şi acostamentele. Executanţii spun că e gata lucrarea la final de an. Tocmai avem în lucru acea stradă/vale pe care o casetăm şi o transformăm în stradă circulabilă. Vă spun sincer, era un ghimpe în coastă… eram copil şi acolo mergeam să prindem peşti, pe uliţa Valea Ciontului. Pe uliţă… E un pârâu ce vine de la deal, aceea era uliţa. Oamenii ăştia pe vreme de îngheţ sau de zloată nu puteau veni la biserică măcar. Ba era patinoar, ba noroaie. Acum, casetăm toată uliţa, în paralel vin cu reţelele de apă şi de canalizare. Am promisiunea ca în 15 septembrie să fie gata” – ne spune edilul, apoi mergem s-o vedem.

În plină vară secetoasă, înainte de ploile recente, pe Valea Ciontului curge o vale continuu, însă acum intră ca într-un tunel, iar deasupra se face stradă. Am mai văzut aşa ceva în Vişeul de Mijloc, o lucrare de care edilul zicea râzând că are cel mai lung pod din România, atâta că e făcut de-a lungul văii. Şi acolo, strada era aproape impracticabilă înainte, pe toamnă-iarna-primăvară. Odinioară, Baia Mare visa să caseteze Săsarul şi să-l facă bulevard…

Revenind la Groşii Ţibleşului, lucrarea de asfaltare înaintată ca termen conţine şi un fel de centură a satului, pe deasupra, de asemenea partea lor din legătura cu comuna Lăpuş, asfaltată deja, finalizată. Ceea ce îi încurajează să se gândească la viitorul Saligny, care ar putea fi drumul de legătură cu Botiza!