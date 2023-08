Masca și mâna lui Tonegaru

Recent, am trecut, pentru a multa oară, pragul Memorialului de la Sighet, însoțind doi diplomați români. Este exact ce s-a vrut să fie: memoria ca formă de justiție! Într-una din celule mi-a atras atenția masca mortuară și mulajul unei mâini, a unui om al suferinței. Ajuns acasă am căutat, prin carnetele mele, povestea acestor însemne ale aducerii aminte. O poveste care merită știută. Cu ani în urmă, poeta Ana Blandiana, o ziditoare a acestui edificiu trist, dar extrem de necesar, a avut fericita inspirație să aducă de la Muzeul Literaturii Române, la Școala de Vară de la Sighetul Marmației, care se desfășura sub egida Memorialului, masca mortuară și mulajul mîinii scriitoare, ale poetului Constant Tonegaru. Atunci am tresărit ca în fața unei lumini țâșnite din memorie. Le-am privit ca o datorie morală de puțini știută.

Sunt convins că puțină lume, care citește aceste rânduri, știe cine a fost Constant Tonegaru. Mă oblig să creionez un succint portret. Făcea parte din al doilea val al avangardei poeziei românești, fiind deschizătorul unei noi direcții lirice, vârf de generație poetică. Dacă Geo Dumitrescu a fost model pentru Marin Sorescu, Constant Tonegaru a fost imbold pentru generația optzeci. Aici mă regăsesc și eu. În timpul vieții publică un singur volum, “Plantații”, premiat de Editura Fundațiilor Regale. A avut un destin tragic. În anul 1949 a fost arestat sub învinuirea că a conspirat împotriva siguranței statului. De fapt, de aderare la grupul de scriitori care adunau medicamente și alimente distribuite, prin voluntari, intelectualilor trecuți pe lista neagră a regimului nou instalat la putere. Cu comisari sovietici și uneltele lor știute de istoria recentă.

Vulnerabil, lipsit de simț practic, Tonegaru este victima unui concurs de împrejurări. Îl întâlnește pe scriitorul Teohar Mihadaș, care, având serioase lipsuri materiale, coborâse de la Bistrița, la București, pentru a căuta o soluție de viață. Primește un pachet de la Tonegaru. Ajuns la Bistrița, Mihadaș, fire generoasă, dăruiește coletul unui luptător din munți. Care este prins și spune tot. Episodul mi-a fost confirmat de domnul Mihadaș într-o seară la Desești. De la mărturisirea prizonierului partizan încep arestările. În închisoare, bătut crunt, sănătatea lui Tonegaru se ruinează, dar nu spune niciun nume din grupul la care aderase. La ieșirea din pușcărie era un schelet umblător. Moare la 3 februarie, 1952, la 33 de ani.

Prietenul lui, scriitorul Teohar Mihadaș, care a suferit și el, îi face un portret emoționant: “Candid și naiv, entuziast și credul, gata să slujească până la ultimul sacrificiu, cu sentimente zâmbitoare unei idei, unei convingeri, unei credințe, unui ideal. Era vital și moral, cel mai plin de tinerețe dintre noi. Căci tinerețea, în esența naturii ei, înseamnă dăruire totală față de un ideal și lansarea într-o aventură nobilă, eroică. Pe atunci, eroismul putea avea un sens.” Să revin la masca mortuară și la mâna scriitoare, ale poetului. Care au și valoare de simbol mângâietor, adică binele făcut cu dăruire unui confrate de cuvânt. Parcă spiritul generos al lui Tonegaru cutreieră spațiul Marmației, pentru a se întâlni cu spiritul profesorului, pictorului și poetului Gheorghe Chivu, care își are odihna veșnică într-un cimitir sighetean.

Constant Tonegaru i-a dus manuscrisul de debut, „Zumbe”, la Editura Fundațiilor Regale și l-a recomandat Cenaclului „Zburătorul.” Era în anul 1946, cu vremuri agitate, cu schimbări de rânduieli politice și sociale. Domnul Chivu a fost unul dintre marii prieteni ai lui Tonegaru. În plimbările noastre pe străzile orașului dintre ape îmi povestea despre tinerețea lor bucureșteană. Într-un interviu, mentorul nostru îmi spunea: „Poetul Constant Tonegaru mi-a dus volumul de debut la Editura Fundațiilor Regale. N-a apărut atunci în librării, dar a fost distins cu Premiul poeților tineri needitați. A apărut peste 20 de ani, cu amputările vremii.

Gestul Anei Blandiana a conjugat întâlnirea a doi poeți de marcă, a două prietenii lirice peste epoci și timp. Olimp. Poveste pe care v-am spus-o și dumneavoastră! Despre un poet cu o sensibilitate rebelă. Vladimir Streinu socotește că „poezia lui Tonegaru este o problematică individuală de întemnițat. Comanda din adânc, pentru întâia dată mai reală în lirica noastră, este o aspirație la exotism, la libertatea personală.” Moartea lui în democrația populară este sacrificiul unui scriitor român.