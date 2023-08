Andrei Schutz, transferat de campioană de la CSȘ 2

Andrei Schutz este ultimul transfer parafat de campioana CSM Știința Baia Mare. Jucător adus de la Clubul Sportiv Școlar Nr. 2 Baia Mare.

În vârstă de 19 ani, tânărul flanker originar din Sibiu, și-a început cariera la vârsta de 13 ani la Clubul Sportiv Școlar Șoimii Sibiu sub îndrumarea antrenorilor Călin Fugigi și Răzvan Borcan.

În 2021, Andrei se transferă la CSȘ 2 Baia Mare, unde a jucat până în vara acestui an, reușind să cucerească un titlu de campion național la generația Under 18, respectiv o medalie de bronz la Under 20.

De asemenea, el a reprezentat și naționala României Under 18 la campionatul european desfășurat în Georgia, fiind prezent totodată și în naționala de rugby în 7 a României, unde a participat la Campionatul European din Polonia, rezervat categoriei U18.