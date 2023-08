Mihai Pop, inspector școlar general, despre valul de demisii din țară în rândul directorilor: „Nu avem demisii în Maramureș din această cauză”

• 2.500 de directori de școli și grădinițe din țară au transmis premierului o scrisoare deschisă în care cer salarii mai mari •

Val de demisii în țară în rândul directorilor de școli din pricina salariilor, mai mici decât ale profesorilor fără funcții. Nu este și cazul în Maramureș, asigură prof. Mihai Pop, inspector școlar general, care punctează că cele două demisii înregistrate în județ sunt legate de probleme personale.

• „dacă am demisiona, am avea venituri semnificativ mai mari”

2.500 de directori de școli și grădinițe din țară au transmis, zilele trecute, premierului Marcel Ciolacu o scrisoare deschisă în care cer salarii mai mari.

„În concret, în timp ce salariile de bază ale personalului didactic de predare pornesc de la gradația 0 de vechime în muncă și avansează conform treptei de vechime, salariile de bază ale directorilor și directorilor adjuncți nu mai sunt influențate în niciun fel de vechime. Astfel, după pregătirea statelor de plată pentru luna iunie, am constatat că, dacă am demisiona și am rămâne doar cu obligația de catedră, am avea venituri semnificativ mai mari”, se arată în scrisoarea deschisă.

Mai mult, sindicaliștii din Educație au început să atragă atenția vizavi de un întreg val de demisii ale directorilor din țară, nemulțumiți de salariile lor, mai mici decât ale colegilor profesori, care nu dețin funcții.

„Da, este o situație neclară privind salariile directorilor. Astăzi, un coleg director are un salariu mai mic cu 800-900 de lei în comparație cu un profesor fără func­ție. Dar, am înțeles că ministerul lucrează la această problemă și sperăm să fie remediată cât se poate de rapid. Noi nu avem demisii în județul Maramureș din această cauză. Din motive personale, avem două demisii, dar nu ni s-a spus că acesta ar fi motivul”, a subliniat prof. Mihai Pop, inspectorul școlar general.

• propunerile directorilor pentru soluționarea problemei

În scrisoarea deschisă adresată premierului, directorii din țară prezintă trei propuneri care ar putea soluționa problema salariilor. Una ar fi modificarea Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul în care salariul de bază al directorului și directorului adjunct să pornească tot de la gradația 0 de vechime în muncă, permițând astfel aplicarea corespunzătoare a gradațiilor specifice tranșelor de vechime.

Cea de a doua propunere vizează adoptarea unei norme care să permită directorilor și directorilor adjuncți să opteze pentru salariul de care pot beneficia, alegând astfel între cel specific funcției de conducere, ori salariul la care ar fi îndreptățiți în acest moment în calitate de personal didactic de predare, cu integrarea procentului suplimentar de 10% de care beneficiază în prezent diriginții, învățătorii, educatorii, institutorii și profesorii pentru învățământ primar.

A treia propunere indică acordarea unei prime lunare, începând cu luna septembrie 2023 și până la momentul intrării în vigoare a noii Legi-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, într-un cuantum net de 1.200 de lei pe lună.

• aproximativ 60 de directori, numiți prin detașare

Între timp, în județ, se fac ultimele detașări în interesul învățământului pentru unitățile școlare fără directori numiți în urma concursului.

„Procedura este mai simplă, inspectorul școlar general solicită și numește, cu acordul persoanei, cadrul didactic pe care îl consideră că poate să gestioneze problemele școlii temporar, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 31 august anul viitor. Deci, în fiecare an, acelor directori li se reînnoiește decizia. Am numit undeva la 60 de directori prin detașare, sunt școli care nu au avut candidați care să meargă la concurs sau să promoveze. Dar nu este diferență, oamenii lucrează foarte bine”, a informat prof. Mihai Pop, inspector școlar general.