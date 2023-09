Noua legătură între Baia Sprie şi Baia Mare, deschisă circulaţiei!

Moment important pentru comunitatea din Baia Sprie. S-a inaugurat oficial noua legătură rutieră cu Baia Mare. Drumul va degreva mult circulaţia de pe DN18, fiind a treia variantă de legătură cu municipiul.

„Am deschis circulația pe drumul nou de legătură Baia Sprie – Baia Mare! Un proiect ambițios, vizionar – un drum construit de la firul ierbii, care a prezentat provocări și ne-a adus ma­rea satisfacţie de a realiza de la zero o investiție pe care nu multe administrații și-ar fi asumat-o. Oferim comunității și celor care tranzitează zona o alternativă pentru traficul intens de pe DN18 care, alături de drumul alternativ de pe cealaltă parte a Săsarului, va ușura semnificativ mo­dul în care ne deplasăm pe raza orașului nostru. E o investiție de aproape 3 milioane de euro din fonduri PNDL, un proiect major care a însemnat construcţia de la zero a 5,93 km de drum nou, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Ma­ramureș. Sunt bucuros că am confirmat, că am avut capacitatea administrativă de a-l finaliza și, în pofida neîncrederii publicului de la început, am reușit să construim un drum nou.

Mulțumesc constructorului și întregii echipe care au muncit împreună pentru a ajunge la momentul plin de satisfacție – proiect finalizat. Ne concentrăm atenția asupra celor care urmează”, a declarat edilul Sebastian Alin Bîrda.