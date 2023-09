“Prim Răspuns în Comunitate” – proiectul Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare

Serviciul de Ajutor Maltez România, Sucursala Baia Mare, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Comuna Poienile de sub Munte a demarat proiectul “Prim Răspuns în Comunitate”.

În premieră la nivelul județului Maramureș și având un concept inedit la nivel național, proiectul are scopul de a veni în sprijinul comunităților locale din Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, dar și în unită­­țile administrative apar­ținătoare, situate în zone greu accesibile, prin posibilitatea de intervenție rapidă și cu un înalt nivel de profesionalism al voluntarilor SVSU în vederea acordării primului ajutor de urgență în comunitate, acțiune vitală în primele minute până la sosirea echipajelor specializate.

În baza hotărârii privind participarea Consiliului Județean la realizarea proiectului “Acordarea Primului Ajutor de Bază de către Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență Poienile de sub Munte”, în parteneriat cu Serviciul de Ajutor Maltez în România Sucursala Baia Mare, va crește nivelul de calitate, de eficiență și a vitezei de reacție privind activitățile şi măsurile necesare în situații de urgență și speciale la nivelul comunei Poienile de sub Munte și a localită­ților învecinate, în vederea acordării de Prim ajutor de bază de către SVSU, în cazul producerii unor evenimente în spațiul public, prin modernizarea și îmbunătățirea parametrilor funcționali ai bazei materiale de care dispune.

Activitățile pe care Serviciul de Ajutor Maltez în România, sucursala Baia Mare le desfășoară la nivelul județului Maramureș sunt sprijinite de Consiliul Județean și Visit Maramureș.