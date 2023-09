Nu doar din grădină • Ofertele fabuloase ale naturii de toamnă în materie de… sănătate!

Știm, sunteți gospodari și acum culegeți roadele, grădina vă e plină de fructe, de legume. Ați cules primăvara, ceva-ceva astă-vară, acum vă răsfățați. Numai că și natura are ofertele ei, fie pădurea, fie câmpurile, iar toamna oferă un răsfăț în materie de produse naturale la îndemână. Primul avantaj…aveți convingerea că nu vi le-a stropit nimeni, nu conțin E-uri bonus și nu vin din Polonia și Ungaria, în ciuda ofertei „din Katalin, poftiți/tesek”. Cum ni-i drag oricum să mergem, cum o făceam oricum cu caserola la rucsac, vă invităm la o plimbare prin pădure pentru ofertele superbe ale naturii de toamnă!

Plantele medicinale

Firesc era să începem cu ciupercile, dar mai tragem de timp, poate vine ploaia mult așteptată și le culegem scriind. Așa că ne uităm atenți prin câmp și păduri după plantele medicinale.

Cele mai interesante din toamnă sunt pinul, gălbenelele, menta, cimbrișorul, scaiul vânăt. Mugurii de pin energizează, au efect antiîmbătrânire, îmbunătățesc vederea. Să nu uităm cătina, și ea cu efecte în susținerea sistemului imunitar, cu complexul lor de vitamine și minerale. Ceaiul de gălbenele conține flavonoizii, compuși naturali care au proprietăți antiinflamatorii, neuroprotectoare și antidiabetice, ajută astfel la calmarea durerilor de gât, vindecarea aftelor sau tratarea acneei. Cimbrișorul are efect antitusiv, este un bun expectorant, tratează infecțiile respiratorii. susține funcționarea normală a ficatului, ameliorează durerile de cap. E pretutindeni în poieni. Apoi, menta este una dintre cele mai bune descongestionante pentru sistemul respirator. Consumată sub formă de ceai, ajută rapid la eliberarea căilor respiratorii și luptă împotriva virozelor. Dar menta are și alte efecte benefice care susțin sistemul imunitar atunci când organismul nostru are nevoie de puțin ajutor. Planta ameliorează alergiile sezoniere datorită acidului rozmarinic, un puternic antioxidant natural. În plus, menta are efecte calmante și liniștitoare pentru sistemul digestiv tratând durerile abdominale și calmând simptomele asociate cu sindromul colonului iritabil. La fel, scaiul albastru/violet e cel care, uscat și folosit în ceaiuri, repară tusea seacă. E o minune a naturii, recunoscută, colectată, folosită ca medicamente. Are efecte expectorante, emoliente, antitusive, antiseptice bronșic, spasmolitice, sudorifice, diuretice, antibiotice, calmante, carminative, hipotensive. Fructele de ienupăr sunt folosite în mod tradițional pentru efecte diuretice, digestive și antiseptice. Mestecate sau consumate ca atare, fructele au efect calmant, fiind un sedativ perfect pentru accesele de tuse.

Fructele de pădure

Afinul este binecunoscut, deși sezonul lor e pe final. În zone montane și înalte mai sunt. Pe ultima urcare spre Creasta Cocoșului găsiți cu siguranță, la fel în munții Maramureșului și ai Rodnei ori în Țibleș. Comoara acestei plante reprezintă și frunzele, dar mai ales fructele mici și negre. Acestea din urmă sunt bogate în antioxidanți, fibre, vitamina A, B, C, E, tanin și alte substanțe nutritive care dau plantei o serie de proprietăți. Frunzele și fructele au proprietăți astringente, antibiotice, antidiareice. Bobițele deschise la culoare distrug viermii intestinali, reduc nivelul de zahăr din vasele de sânge, reducând astfel dependența de insulină, scrie lumeasatului.ro.

De asemenea, flavonoidele protejează pereții vaselor sangvine, îmbunătățesc circulația cardiovasculară și măresc acuitatea vizuală. Frunzele de afin, supranumite și insulina vegetală, sunt recunoscute în tratamentele antidiabetice. De la alun se recoltează fructele, florile, dar și frunzele. Fructele sunt remineralizante, revigorante, tonifiante ajutând la anemii. În schimb, frunzele de alun au efect antiinflamator, sudorific, antibacterian, cicatrizant. Dintr-o lingură de frunze la o cană de apă se poate prepara o infuzie recomandată în cazul unor afecțiuni. Florile de alun sunt eficiente în tratarea alcoolismului. Se spune că dacă un alcoolic bea un ceai din flori de alun nu va mai suporta alcoolul. Avem murele, a fost superproducție, doar că recentele călduri le-au cam uscat. Мurele conțin o cantitate semnificativă de vitamina C și antioxidanți, care pot ajuta la stimularea sistemului imunitar și la lupta împotriva infecțiilor, inclusiv a răcelii comune. Consumul de mure poate ajuta, de asemenea, la reducerea inflamației, ameliorarea durerilor de gât și la calmarea tusei. Dar să nu uitați merișoarele, ce sunt în plin sezon. Beneficii? Scăderea riscului de infecții urinare. Consumul zilnic de suc de merișoare este asociat cu scăderea riscului de recurență a infecțiilor urinare de tract inferior. Susținerea să­nă­tății sistemului cardiovascular. Reducerea progresiei cancerelor. E și un sezon excelent pentru coarne. Coarnele de pădure au proprietăți antiinflamatorii și diuretice, de aceea sunt fructe care îmbunătățesc procesele metabolice din organism, normalizează tensiunea arterială, calmează durerile de cap, ameliorează inflamațiile venelor, bolile articulare, guta, previn scleroza multiplă, fragilitatea capilarelor – zice wikipedia, care le știe pe toate. Se coace încet și cătinul. Preparatele de cătin se pot folosi în tratarea bufeurilor, colicilor, durerilor abdominale, gastritelor hiperacide, răcelilor, transpirației excesive și tusei. Și măcieșele sunt o bombă de sănătate. Ele susțin sistemul imunitar, au proprietăți antiîmbătrânire, pot reduce durerile provocate de artrită.

Evident, ciupercile

Toamna va aduce, după următoarele ploi inerente, o explozie de ciuperci. Oricum a fost an bun. Dar apar imediat alte specii: hribii de mesteacăn, de plop, de carpen, oițele, piciorul căprioarei, pleurotus, ghebe, trompeta piticilor etc.

Ciupercile sunt bogate în antioxidanți, vitamine și minerale, precum seleniu, vitamina D, vitamina B și cupru, care pot ajuta la îmbunătățirea sistemului imunitar și la protejarea organismului împotriva infecțiilor și a bolilor. S-au scris și se mai pot scrie cărți întregi despre beneficiile ciupercilor. Unele au fost studiate și sunt miracole ale naturii…hribul poate omorî celulele canceroase, coama leului reface legăturile neuro din creier, Pleurotusul distruge viermii intestinali și bolile de stomac. Și lista e lungă.

Nu ești maramureșean dacă…

…nu bei horincă. Dar nu trebuie să fie musai de prună, de monturi diverse, de cartofi, de sfeclă. Pentru că Maramureșul nostru e darnic. Ai acum la dispoziție merele și perele pădurețe cu care poți face sau poți înnobila o țuică mai modestă. Ai coarnele, din care iese o horincă fabuloasă. Poți face lichioruri din mure, afine, coarne, merișoare. Cu porumbe, ceva mai târziu, după primul îngheț, poți face legendarul sloe gin britanic. Cu ienupăr poți face ginul clasic. Și vorbind de băuturi, nu trebuie să ignorați prunul și mărul, poate cele mai versatile fructe de pe planetă. Doar cartoful și porumbul le concurează în multitudinea de folosințe, de la mâncare la alcool.

Alte cele, de-ale pădurii

Plantele, fructele și ciupercile nu sunt singurele beneficii ce pot fi culese acum din păduri și câm­puri. Mai sunt. Toamna este momentul când de lângă râuri se poate culege Physallis, cunoscut la noi drept C…iele popii. Physalis are numeroase beneficii pentru sănătate: susține sistemul imunitar: conține mai mult de 50% din cantitatea necesară zilnică de vitamina C, care acționează ca un antioxidant pentru a proteja organismul împotriva radicalilor liberi și pentru a stimula sistemul imunitar, ne zice atotștiutorul Wiki.

Apoi, e vremea adunatului de coajă de mesteacăn, pentru aprins focul și nu numai. Iasca este perfectă pentru întreținut focul și păstrat jarul viu.

Ceaiul de mătase de porumb are efect diuretic energic și neiritant, ajută la eliminarea uraților, este antiinflamator, hemostatic, colagog (stimulează eliminarea bilei) și laxativ. Iar lista e deschisă și va rămâne așa, pentru că Natura este un prieten bun al nostru. Păcat că ne-am îndepărtat de lecțiile primite de la străbuni. Iar actuala medicină naturistă oficială, din farmacii, e undeva în zona hrănitului bio/vegan, a produselor ce sugerează alimentele gătite, ce-i drept cu puțin efort, și natural. Reîntoarcerea noastră la natură și la ofertele ei, de primăvară, vară, toamnă sau iarnă (da, iarnă!), ne-ar putea aduce o sănătate reală, stabilă, dincolo de actuala orientare în a trata simptomele, nu în a întări corpul.