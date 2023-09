Primarul Cătălin Cherecheș se căsătorește cu „aleasa” – Tabita, în fața băimărenilor, sâmbătă, la ora 13, pe Câmpul Tineretului

„Dumnezeu le rânduiește pe toate la timpul lor”

Băimărenii sunt așteptați în 9 septembrie pe Câmpul Tineretului din Baia Mare, de la ora 13.00, să fie părtași la uniunea civilă a celor doi îndrăgostiți care trăiesc o frumoasă poveste de iubire

Comunitatea băimăreană se pregătește să devină martora unei noi file din povestea unei iubiri cu totul speciale, sâmbătă 9 septembrie 2023. La ora 13:00, pe Câmpul Tineretului, primarul Cătălin Cherecheș va spune DA în fața ofițerului de stare civilă alături de aleasa inimii sale, talentata creatoare de modă, Tabita Gliga. Această ceremonie civilă va aduce împreună nu doar familie și prieteni, ci și toți locuitorii orașului care doresc să fie martori la acest moment de neuitat.

Cătălin Cherecheș și Tabita Gliga trăiesc de mai bine de un an într-o iubire profundă și autentică. În numeroasele sale declarații publice, primarul a mărturisit că Tabita este cea mai uimitoare femeie pe care a avut onoarea să o cunoască. Pe parcursul ultimului an cei doi nu s-au ferit să își declare public iubirea, astfel că era doar o chestiune de timp până la marele pas.

Nebănuite sunt cărările Domnului: cerere în căsătorie într-o biserică ce poartă numele Sfântului Nicolae

Primarul a împărtășit la finalul lunii iulie vestea cea mare: aleasa inimii sale, Tabita, a spus DA! Aflați în concediu, primarul a întâlnit din întâmplare un bijutier căruia i-a arătat schița inelului pe care îl gândise pentru a fi oferit iubitei sale. Acesta a fost încântat de provocare și a făurit inelul în scurt timp.

„Având și inelul, pe lângă tot ceea ce simt pentru ea și dorința de a clădi o familie împreună, nu am mai vrut să pierd timpul. I-am propus Tabitei să ieșim la o plimbare prin oraș, neștiind cum voi face să o cer, într-un mod special, așa cum merită ea.

Ajunși în spatele unei clădiri vechi, am observat o biserică unde avea loc o slujbă. I-am propus să intrăm, am ascultat predica și în sinea mea am știut că aici e locul, momentul potrivit. După ce s-a dat binecuvântarea, am chemat-o în fața altarului și i-am oferit inelul. Nu pot descrie în cuvinte emoțiile și bucuria pe care le trăiesc acum. Știu și simt iubirea și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra mea!

Am ieșit din biserică fericiți și, pentru a putea să le povestim nepoților toate detaliile acestui moment important, am căutat să vedem cum se numește lăcașul în care am intrat inițial neștiind unde suntem exact… Sfântul Nicolae! Biserica Sfântul Nicolae… Am fost botezat într-o biserică ce îi poartă numele, toată viața am sprijinit diverse acțiuni de binefacere și am ajutat în numele Sfântului Nicolae. Iar acum, într-unul dintre cele mai importante momente din viața mea, Dumnezeu mi-a ghidat pașii spre această biserică catolică înălțată în cinstea binefăcătorului meu. Dumnezeu le rân­duiește pe toate la momentul potrivit! Vă mulțumesc că sunteți păr­tași la bucuria noastră!”, a declarat Cătălin Cherecheș.

Cătălin Cherecheș, prin ochii femeii iubite

În 7 iulie, cu puțin timp înaintea marelui pas, cererea în căsătorie, creatoarea de modă avea să îi facă primarului Cătălin Cherecheș cel mai emoționant dar de ziua lui: un mesaj aniversar postat pe rețelele de socializare.

„Simt că pot înfrunta orice, oricând, cu un zâmbet pe buze și cu curajul de a depăși orice obstacol. Așa cum faci tu, dintotdeauna. Viața lângă tine este ca o călătorie continuă pe un carusel al emoțiilor intense. Nu știu ce aduce viitorul, dar știu că alături de tine și furtuna are farmecul ei. Trecem prin ea împreună, suflet lângă suflet, de mână.

Astăzi, când toate privirile sunt îndreptate spre tine, spre noi, te rog să rămâi mereu același om bun, altruist și empatic. Omul pe care greută­țile lumești nu l-au îngenuncheat, ci l-au ridicat prin credință. În fiecare bătaie a inimii mele simt dorința de a te fi întâlnit mai devreme, dar știu că Dumnezeu le rânduiește pe toate la timpul lor. Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă petrecută cu tine”, a declarat Tabita Gliga.

Alături de voi, dragi cititori, vom urmări cununia civilă, organizată pe Câmpul Tineretului, unde iubirea și angajamentul celor doi se vor împleti într-un dans al inimilor. Așteptăm cu nerăbdare să vă împăr­tășim toate detaliile acestui eveniment. Le dorim mirilor casă de iubire și de fericire, sănătate și multe noi file scrise împreună în această frumoasă poveste de dragoste pe care o trăiesc.