Ocna Șugatag a rezolvat definitiv cea mai stringentă problemă: debitul și calitatea apei!

Dacă vă amintiți, an de an și mai ales în plin sezon turistic, la Ocna Șugatag era scandal. Se lua apa și iar scandal făceau mai ales turiștii ce rămâneau săpuniți pe cap… Râdem, glumim, dar la stațiune turistică nu se cade. Așa că s-au luat măsuri, iar anul acesta, ne spune primarul Ioan Oanea, s-a reușit „Poate cea mai mare realizare a noastră….avem apă suficientă, nu s-a luat apa nici o secundă”.

„Am făcut o reabilitare, dar totodată o nouă aducțiune. Din bugetul local, o nouă aduc­țiune la Breb, ca să se desprindă, lumea nu știa, dar din apa de la Ocna o conductă de 75 era trimisă la Breb. Am făcut o captare de izvor la Breb, am desprins satul. După 30 de ani de la Revoluție, am avut prima vară în care n-am avut probleme cu apa. De 30 de ani, noaptea se oprea, ziua la amiază se oprea, iar să se mai adune în bazine, turiștii făceau scandal. Io zic că e cea mai mare realizare, e primul an în care n-a fost întrerupere. Uite, suntem în septembrie, e secetă! Nici o problemă!”, ne spune edilul. În condițiile în care are un an turistic bun. Problema apei era una stringentă la Ocna, inclusiv cea a apei sărate, și ea lămurită. Primăria depune documentații pe Mediu și pentru modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate la Breb și Ocna, dar și pentru stații moderne de tratare a apelor în aceleași localități. Inclusiv în Sat Șugatag, unde s-a găsit sursă de apă din subteran, în locul celei de suprafață, ce avea probleme din cauza turbidității.

„Avem captare nouă la Sat Șugatag, era din vale, venea apa murdară. Am făcut o fântână curată, ce nu seacă niciodată, dar în același timp, un bazin suplimentar de decantare. Înainte nu exista compartimentare, zonă de liniștire a apei. Venea cu presiune, tulbura apa. Acum e bazin de decantare compartimentat în 3, cu filtre”.