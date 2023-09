54 de goluri în 10 meciuri!

Apetit mare de dat goluri în Liga 5 a Maramureșului. Astfel, în cele 10 meciuri planificate de etapa 3, s-au dat 54 de goluri. Cele mai multe, 10, în confruntarea dintre Fersig și Ulmeni. Dar victoria cea mai concludentă a obținut-o echipa din Sălsig în compania Athletic: 8-1.

Neînvinsă după trei jocuri, Gloria Culcea este liderul Seriei I. În Seria II, în schimb, patru echipe au trei victorii în tot atâtea meciuri din sezonul 2023/2024: Sălsig, Iadăra, Gârdani și Satu Nou de Jos.

Rezultatele etapei 3 în Seria I: Gloria Culcea – Voința Târgu Lăpuș 4-0, Viitorul Copalnic Mănăștur – Fulgerul Lăschia 4-1, Speranța Cernești – Gloria Chechiș 2-0, Viitorul Cupșeni – Rapid Satu Nou de Sus 1-1, UAC Europe Dumbrăvița – Măgura Coaș 4-3.

Clasament Seria I

1. AS Gloria Culcea – 9p

2. CS Rapid Satu Nou de Sus – 7p

3. ACS UAC Europe – 6p

4. AS Viitorul Copalnic Mănăștur – 6p

5. ACS Speranța Cernești – 6p

6. AS Fulgerul Lăschia – 4p

7. ACS Măgura Coaș – 3p

8. AS Viitorul Cupseni – 2p

9. ACS Voința Târgu Lăpuș – 0p

10. CS Gloria 1999 Chechiș – 0p

Rezultatele etapei 3 în Seria II: ACS Satu Nou de Jos – CS Seini 3-2, PHP Iadăra – Unirea Arieșul de Pădure 3-1, Gloria Sălsig – Athletic Remetea Chioarului 8-1, Viitorul Gârdani – AS Mireșu Mare 5-1, Speranța Fersig – AS Ulmeni 3-7.

Clasament Seria II

1. ACS Gloria Sălsig – 9p

2. AS PHP Iadăra – 9p

3. ACS Viitorul Gârdani – 9p

4. ACS Satu Nou de Jos – 9p

5. AS Ulmeni 2023 – 6p

6. CS Seini- 3p

7. AS Unirea Arieșul de Pădure – 0p

8. AS Mireșu Mare – 0p

9. CS Athletic Remetea Chioarului – 0p

10. AS Speranța Fersig – 0p

(Sursă foto Facebook FC Viitorul Gârdani)