Asocierea primăriilor din Maramureşul istoric pentru realizarea de proiecte comune

Reprezentanţii UAT-urilor vecine cu Sighetu Marmaţiei s-au întâlnit la primăria municipiului pentru a vedea cum se pot asocia pe viitor în vederea elaborării unor proiecte comune.

„Ne asociem pentru a aborda unitar proiectele comune ale zonei periurbane a Sighetului. Am demarat procesul de elaborare a documentaţiilor strategice (SIDU, PMUD) la nivelul municipiului, în cadrul proiectului MARMAŢIA – Strategii şi standarde, proces în care urmărim identificarea şi fundamentarea Zonei Urbane Funcţionale Sighetu Marmaţiei. Scopul nostru este abordarea unitară a proiectelor care vizează rezolvarea problemelor comune ale zonei periurbane a Municipiului Sighetu Marmaţiei, inclusiv din punctul de vedere al atragerii finanţărilor nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021 – 2027. Am solicitat în acest sens implicarea unităţilor administrativ teritoriale care au potenţialul de a fi incluse în ZUF Sighetu Marmaţiei, iar acum am avut o primă întâlnire cu primarii din zona Maramureşului istoric şi colegii din cadrul Compartimentului Strategii de Dezvoltare a primăriei. Colaborarea noastră, a primăriilor din zonă, consider că este extrem de valoroasă pentru elaborarea documentaţiilor strategice care ne vor ajuta să rezolvăm mai multe probleme comune, prioritar fiind transportul în comun. Am stabilit, împreună cu primarii prezenţi la întâlnire, că în următoarele zile vom întocmi Acordul de asociere pentru Zona Urbană Funcţională. Sunt paşi importanţi înspre normalitate, deoarece înţelegem că împreună suntem mai eficienţi şi mai puternici în competiţia acerbă a accesării fondurilor externe”, a spus Vasile Moldovan, edilul Sighetului.