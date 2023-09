Conflict între șișeșteni și căvnicari • Dă-i vecinului un deget și se șterge cu el în…

Zilele acestea, se petrece tacit încă, fără mare vâlvă, un conflict între sătenii din Șurdești și căvnicari. Pe scurt, cei din comuna Șișești au păduri deasupra Cavnicului și vor să-și scoată lemne pentru iarnă, iar căvnicarii împreună cu poliția îi opresc… că… deranjează. Atenție, scot lemne din propriile păduri. Dar povestea e ceva mai complexă.

„Domnule, tot ce vezi că-i amu’ Cavnic, e pe terenul Șurdeștiului! Cavnicul o fost numa’ partea de sus, centrul de amu s-o înființat sub comuniști, cu mineritul. Primăria, blocurile, tăte-s pe teritoriul Șurdeștiului! Halde, tăt!”, ne spune unul din sătenii pățiți. În fapt, composesoratul are 2000 de metri cubi de lemn de exploatat legal, de Sub Pietrii, zona superbă a Pietrelor Șoimului și nu numai. Localnicii le interzic să treacă cu tractoarele cu remorci cu lemne, de parcă ar lua de la ei de pe proprietăți… „Bine că atunci când trec cu camioane burdușite cu lemn, de 30-40 tone, nu are Poliția nicio treabă…”, ne spune un altul. Prin urmare, l-am întrebat pe Mircea Tentiș, primarul Șișeștiului, de situație. Nu foarte încântat, inițial a refuzat să se implice în conflict, după care ne-a spus: „Da, e un conflict, oamenii sunt nemulțumiți.

Dar am găsit soluția, am început să schițăm cu buldozerul un drum pe Sub Pietrii, pe care vom face legătură cu Cavnicul, pe deasupra. De la stația lor de epurare, e o pășune de 16 hectare, sunt terenuri ale oamenilor pe care astfel le vom pune în valoare. Eu zic că va avea și importanță turistică drumul, mai ales că am mai găsit o rută, îi zice Drumul Cătanelor, se presupune c-ar fi fost făcut de soldați polonezi în primul război mondial, nu știu de ce. Adică facem drumul acesta, apoi cel al Cătanelor, ce suie spre Negreia, Ar fi drumul de pe Fundul Văii, de la Șișești spre Mogoșa, pe la Negreia. Plus cel tot pe terenul composesoratului, de la Șurdești spre Cavnic, al Cătanelor. Așa vom avea conexiune între Negreia și Cavnic pe două fire paralele”, ne spune edilul, sperând să dea și valoare turistică zonei. Cu rezerva, spunem noi, că va terbui început cu a lămuri proprietarul de stână de sub Pietrele Șoimului să țină mai multe oi decât câini, acolo sunt vreo 10 câini uriași, de care turiștii ce ar urca se tem… La fel, e de amintit că sub Mogoșa, pe spatele versantului către Negreia, sunt și vreo trei urși, din care unul mare…

Dar revenim asupra contextului și ne amintim că Șișeștiul, la nevoie, a cedat teren Cavnicului pentru stația de epurare, pentru alimentarea cu apă… din spirit de bună vecinătate. Ca să ajute vecinul. Cavnicul ca oraș stă pe 15 hectare ale Șurdeștiului, indiferent cine ce gură mare ar avea și ce funcție. E realitate și fapt istoric. Ceea ce îl determină pe primarul Șișeștiului să ne spună: „Dacă nu se liniștesc, depunem dosar de retrocedare la comisia de fond funciar a Cavnicului, pentru retrocedarea terenurilor, dacă altfel nu putem conviețui…”.