Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

E o capcană, ni se fură gunoiul! Don’t do it, Romanians!

A avut loc campania de curățenie “Let’s do it, Romania”, iar. Succes? Nu știm, dar ceea ce știm este că unii au deja starea de lehamite, nu mai participă. Vorbim aici de instituții, de autorități, nu de oameni. Ca să nu vă amintim cum se înghesuiau partidele odinioară, cu candidații, culegeau gunoaie pentru poze, dădeau un mic organizației de tineret și plecau la cheful adevărat, unde se lăsau mizerii în jurul focului…

Ce ne contrariază anul acesta e refuzul de a participa a mai multor autorități locale. Cerința era să se adune 100 de persoane pentru acțiune. Pe listă, nu în practică, să ne înțelegem. Dar să vedem lista, da? Ca să “fim haioși”, dăm lista celor care NU au participat… Dintre municipii, Baia Mare nțțț, asta în timp ce pe Craica e ce se vede în poze. Dintre orașe… Borșa. Cea cu gunoaie aruncate pe Vișeuț, Cisla etc. Săliștea de Sus. Șomcuta Mare. Vișeu de Sus ca și cel de Jos, deși râul Vișeu e uneori grosolan de murdar. Dintre comune lipsesc Ardusat, cel cu comunitate mare de romi sub acoperire. Lipsește și Bistra, cea cu vărsarea Vișeului murdar în Tisa cea murdară. Dar lipsesc și Băiuțul cel cu sterilul și vasarâșul, Bârsana, Bocicoiu Mare, Boiu Mare cel cu peșteră monument de talie națională în care nu se poate intra din cauza gunoaielor și a leșurilor de animale împuțite. Lipsesc Călinești, Cernești, Cicârlău, Coltău… Și continuăm lista. Desești, unde măcar la izvor merita trimis un om să curețe, apoi neașteptat Dumbrăvița. Lipsesc Giulești și Groși. Măcar la Belvedere merita făcută o curățenie, nu se cade să lași tinerii să se iubească printre gunoaie… Lipsesc Ieud, Lăpuș. Leordina. Suntem convinși, la unii e curățenie mare, e grijă constantă. Dar nu la toți cei amintiți… Lipsește Petrova, care are la propria belvedere, la modul serios nu ironic, pe trecerea spre Strâmtura, cu vedere la munții Maramureșului, depozite de gunoaie aruncate. Nu au făcut curățenie Remetea Chioarului deși are romi mulți, nici cele două Rone, deși pe Hera e mizerie. Nici Rozavlea. La fel, nici Săcălășeni, Săcel, Sălsig, Săpânța etc. Vima Mică. Și lista continuă. E bine de știut, mai ales acolo, la Garda de Mediu, cei de față sunt cu siguranță cei cu curățenie perfectă….credem. Fotografiile nu o confirmă… dintre cei de mai sus, unii au sau au avut depozite de gunoaie ascunse, dosite, pe lângă râuri, acoperite apoi cu buldozerul. Ceea ce spune mult. Inclusiv despre cum/de ce arată așa anume râuri cum e Vișeul. Sau Iza.

Tre’ să zicem ceva și de rugby, că ne doare sufletul

Mai ales că avem acolo reprezentanți băimăreni de marcă. Întrebare. La rugby nu merge ca la fotbal, să luăm 3-0 prin neprezentare? Că altfel căpătăm 50-60-70-80 de puncte… Cum era să nu mergem, decât să ne facem de râs în halul ăsta?

Facă-se voia ta, vie împărăția ta! Nu musai

Zice politicianul nostru cel mai activ din București și cel mai iubitor de propria imagine: „Am arătat, în direct la televiziunile naționale, că pe lângă reducerea cheltuielilor statului are loc și un proces amplu de debirocratizare, de descentralizare și de eficientizare a instituțiilor statului. De asemenea, se pune capăt «dezmățului» din companiile de stat și din alte autorități aflate în subordinea Parlamentului. În tot sistemul de stat se reduc drastic funcțiile de conducere și cheltuielile nejustificate. Toate modificările de taxe și impozite s-au realizat în baza a două principii: echitate între contribuabili și supraimpozitarea luxului, viciului și profiturilor excesive”. Super, perfect! Da’ nu rămâne ca-cu prețurile scăzute, da? Am putea începe chiar cu o centralizare, în loc de descentralizare, în genul a face istorie cele trei comune cu sub 1000 de locuitori. Sau a lipi Agenția de Protecție a Mediului cu Garda de Mediu și cu „aia” a zonelor protejate. Sau a scoate la vânzare ATV-urile cumpărate de APIA degeaba. Mărunțișuri de astea. Dar salutăm hotărârea arătată, în direct la televiziunile naționale, cum o zice Domnia Sa.

Hashtag de acord!

În sfârșit, în marea de mottouri și de ziceri electorale triste, penibile, am găsit una care are tot. Umor, mesaj, neeleganță. La cealaltă extremă, un banner care pare a fi făcut de, cu și pentru proști. Ia comparați Dvs. „Rafila dăunează grav să­nă­tă­ții”, cu „Munții noștri AUR poartă, Noi cerșim din poartă-n poartă”…

În Ardeal nu trebuie, aici merge cu bun-simț!!!

Alt parlamentar de-al nostru, și el activ cumva, dar mult mai puțin decât ne așteptam, dat fiindcă parcă avea bun-simț înnăscut, se laudă: „Am votat astăzi, în Camera Deputaților, proiectul de lege privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoțite de copii cu vârsta până la 5 ani, pe care l-am inițiat alături de mai mulți colegi liberali. O lege bună, care vine în sprijinul mamelor și al femeilor gravide. Actul normativ are ca obiect reglementarea accesului cu prioritate pentru femeile însărcinate sau persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani la casieriile sau ghișeele entităților publice și private, precum și la serviciile oferite de acestea, cu excepția cazurilor în care în instituțiile publice există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane”. Mulțam, da’ la noi în Ardeal mere’ cu bun-simț, nu trebuie lege să lași bătrânul, gravida, copilul mic, să scape din înghesuială. Zău!

