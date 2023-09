Curaj sau delăsare? Două școli dărâmate în comuna Băiuț!

Recent, pe fondul lucrărilor la reabilitarea și modernizarea de cămine culturale, comuna Băiuț a jucat șah și a eliminat două clădiri „nefericite”: școala din Strâmbu Băiuț și școala din Poienile Izei.

Cunoscând poveștile lor de mult, le parcurgem în fugă. Ambele erau nefolosite, copiii aduși în școala din Băiuț ce arată acum ca un liceu băimărean. Ambele erau clădiri aproape putrede, la care autoritatea locală a cerut aviz al specialiștilor pentru a se vedea dacă mai pot fi folosite. În cazul școlii din Strâmbu, ea a fost rasă și în locul ei va apărea o parcare și probabil un părculeț, în fundal. Aici, la dărâmare, au fost voci, opoziție, oamenii au retrăit vremuri când nu numai că au învățat acolo, dar subsolul era folosit chiar pentru depozite de murături ale cantinei din apropiere sau un joc de cărți la ceas de seară.

Dincolo, la Poiana Botizii, oamenii au preferat să n-o mai vadă în starea în care era, mai ales că era aproape lipită de un cămin cultural aproape nou. De altfel, punând pe seama vremii capricioase de Băiuț (ninsori și ploi mult mai serioase ca la șes, chiar și-n vremuri de încălzire globală), dar și a delăsării de decenii, chiar și amintitele cămine culturale au trebuit aproape reconstruite.

La momentul reabilitării, s-a descoperit perete înnegrit în interior, putred, sau chiar un perete a căzut cu totul. Așa că s-a reconstruit, cu efort inclusiv financiar și din partea comunității, cum ne spune primarul Viorica Maciuc. Comuna Băiuț mai are la fel, în stare de degradare, o fostă grădiniță ce se dărâmă, ce poartă însemnele istorice ale Masoneriei, o clădire ce a trecut prin mai multe mâini, dar nu mai poate fi salvată. Gura satului spune că la un moment dat au fost oameni hotărâți s-o reabiliteze, dar orice materiale au dus acolo, au dispărut peste noapte, era o muncă sisifică. De asemenea, urcând spre fostele mine, poți vedea nenumărate clădiri ale mineritului, părăsite, în diverse stadii de degradare.

De unde și întrebarea, dacă dărâmarea celor două școli e un act de normalitate, de curaj, sau ce? Mai mult, reamintim că e plin Maramureșul și poate întreaga țară, de școli nefolosite, unele conservate, altele nu, ce ar merita poate o soartă mai bună, sau, de ce nu, să lase loc altor construcții utilitare.